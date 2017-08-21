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Артем Кузелев

Скейтборды Hermes за 2900 долларов

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  • 21 Августа 201716:04
Сюжеты: Hermes

Парижский дом моды продолжает расширять клиентуру и на этот раз обращает свое внимание на самую молодую и активную аудиторию.

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  • Скейтборды Hermes

Дом Hermes анонсировал выпуск коллекции скейтбордов, лонгбордов и пенни. Модели досок будут доступны для стильных и очень модных скейтеров в трех дизайнах, над которыми трудился главный дизайнер компании Анри д’Ориньи. За основу декора взяты классические принты Hermes, которые мы часто может видеть на аксессуарах и одежде марки. Стоимость каждого предмета составит 2900 долларов, а приобрести их можно будет уже в следующем месяце в онлайн-магазине дома и некоторых бутиках.

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