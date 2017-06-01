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LINASELINA

Скидка на платья от Oh, my

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  • 01 Июня 201710:57
Сюжеты: Oh, my

Мы делаем скидку на все платья Oh, my 15%. Нам это приятно делать. Скидка будет действовать два дня  (31 мая и 1 июня) по промокоду Dress15. И мы закроем глаза на то, что он действует на весь ассортимент, потому что технической возможности сделать его только на платья у нас нет.

За время нашей работы мы поднакопили достаточное количество моделей платьев,  понимания каким платье должно быть вообще и опыта. Платье должно быть лёгким, струящимся, летним. В этом понимании у нас нет конкурентов. В разнообразии платьев почти тоже.

В июне мы открываем первый магазин Oh, my в мире. Ремонт в самом разгаре. Самое время сказать: “Звон монет милее лайка!” ;)

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