Скидка на платья от Oh, my

Мы делаем скидку на все платья Oh, my 15%. Нам это приятно делать. Скидка будет действовать два дня (31 мая и 1 июня) по промокоду Dress15. И мы закроем глаза на то, что он действует на весь ассортимент, потому что технической возможности сделать его только на платья у нас нет.



За время нашей работы мы поднакопили достаточное количество моделей платьев, понимания каким платье должно быть вообще и опыта. Платье должно быть лёгким, струящимся, летним. В этом понимании у нас нет конкурентов. В разнообразии платьев почти тоже.

В июне мы открываем первый магазин Oh, my в мире. Ремонт в самом разгаре. Самое время сказать: “Звон монет милее лайка!” ;)