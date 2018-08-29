Сколько зарабатывает Кайли Дженнер?

Издание Business Insider рассказало, сколько зарабатывает в час самая юная миллиардерша в мире.

Журналисты Business Insider провели свое расследование и рассказали читателям, какую сумму Кайли Дженнер зарабатывает ежечасно. Как оказалось, состояние самой молодой миллиардерши пополняется на 19 000 долларов! Эта цифра стала абсолютным рекордом среди столь молодых бизнесменов.

Впрочем, первое место среди знаменитостей все равно у актера Джордж Клуни, который в час зарабатывает 27 283 доллара. Далее расположились актер и рестлер Дуэйн Скала Джонсон с 14 155 долларами, баскетболист Леброн Джеймс с 9 760 долларами и поп-звезда Бейонсе с 6 849 долларами.