Сладкий февраль: модные конфеты от French Kiss

Алые сердечки, поцелуи, бутоны, ракушки с жемчужинами, медвежата, позолоченная Эйфелева башня и другие модные сладости hand made из белого, молочного или горького шоколада уже ждут нас в бутиках French Kiss, чтобы исполнить свою валентиновскую миссию 14 февраля!

Какое же сладкое сердечко ручной работы из романтичной коллекции French Kiss выбрать - глянцевое, атласное, бархатное, муссовое или трюфельное решать только вам!

Автор: Диана Мицкевич