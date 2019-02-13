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День Святого Валентина (129)
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Диана Мицкевич

Сладкий февраль: модные конфеты от French Kiss

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  • 13 Февраля 201923:35
Сюжеты: День Святого Валентина

Алые сердечки, поцелуи, бутоны, ракушки с жемчужинами, медвежата, позолоченная  Эйфелева башня и другие модные сладости hand made из белого, молочного или горького шоколада уже ждут нас в бутиках French Kiss, чтобы исполнить свою валентиновскую миссию 14 февраля! 

 

Какое же сладкое сердечко ручной работы из романтичной коллекции French Kiss выбрать - глянцевое, атласное, бархатное,  муссовое или трюфельное решать только вам! 

Автор: Диана Мицкевич 

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