Сладкий сон от Орматек

В салоне «ОРМАТЕК» вы найдете все необходимое для комфортного и полноценного отдыха: анатомические матрасы, подушки, наматрасники, постельное белье, кровати, мебель для спальни и прочее. В наличии модели как российского производства (бренды «Орматек», «Райтон», Verda), так и западного – Tempur (Дания), Sealy (США), Philips.

Широкий ассортимент продукции, вариативность комплектаций и многообразие цветовых решений помогут покупателям создать индивидуальный интерьер спальни.

Стоит отметить, что матрасы, наматрасники и подушки «ОРМАТЕК» рекомендованы «Российским обществом сомнологов». В качестве дополнительных услуг покупателям предлагают доставку и сборку, доставку ко времени, эксклюзивное изготовление матрасов, кроватей и шкафов по индивидуальным параметрам и нанесение вышивки на чехол матраса из коллекции Verda.

