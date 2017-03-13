Slava Zaitsev осень-зима 2017-18. «Импровизация. Next»

Моя коллекция - игра, в процессе которой возникает что-то новое, оригинальное. Это похоже на джаз, на рождение свободной от канонов и догм музыки. Разнообразие фактур, силуэтов, смелое сочетание классики и экзотики – я импровизировал, создавая коллекции нового сезона. Мода и музыка – взаимосвязанные виды искусства, равно как и их творцы. Путь композитора, ищущего гармонию в звуках, близок к пути модельера, создающего коллекцию из образов, как музыкант мелодию из нот.

Я представил, в основном, группу моделей в стиле прет-а-порте де люкс. Основное внимание я уделил игре фактур, соединив разные ткани по фактуре в группе пальто и полупальто. В них присутствуют силуэты объемных полупальто-куртки из фактурных буклированных тканей с отделкой искусственной кожей или искусственной замшей. Эти ансамбли состоят из блузы, юбки и жакета-полупальто. Также в этой группе представлены четыре комплекта со стеганными куртками из жаккарда. Несколько в другом ключе решены стеганые комплекты-тройки из индийских сари, состоящие из куртки, блузы и брюк.

Комплект пальто с платьями – классическое воплощение женственности в сочетании с практичностью. Форма пальто - классика или трапеция с завышенной талией, либо прямой силуэт с низкой проймой рукава. Пальто выполнены из яркого цветного сукна, комбинированного из двух цветов.

Коллекция включает также несколько платьев из джерси в черно-белом цвете, а также две сорочки с юбками в стиле прет-а-порте.

В стиле кутюр выполнено нарядное платье для коктейля из шелка с кружевами. Также вы сможете по достоинству оценить вечерние комплекты-двойки и длинные платья из сари. Завершает коллекцию платье для невесты.

Мужчинам предлагаются комплекты из костюмных тканей в клетку - пальто, пиджак, жилет, брюки. Группу пальто из легких тканей представляет пальто и жилет из цветного сукна. По традиции на подиуме будет показан нарядный сюртук-тройка из черного жаккарда.