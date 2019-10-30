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Артем Кузелев

Следствие назвало истинную причину смерти Рика Дженеста

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  • 30 Октября 201922:20

Мелисса Ганьон, следователь по делу о гибели Зомби Боя, опровергла версию с самоубийством.

Манекенщик Рик Дженест, которого весь мир знает под псевдонимом Zombie Boy, не кончал жизнь самоубийством. К такому выводу пришло канадское следствие во главе с Мелиссой Ганьон. В результате проверок выяснилось, что Дженест стал жертвой несчастного случая и выпал с балкона третьего этажа монреальского дома своего приятеля, потому что был сильно пьян. Как показала токсикологическая экспертиза, уровень алкоголя в крови Дженеста 1 августа 2018 года в три раза превышал допустимый при вождении автомобиля уровень. При этом знакомые манекенщика дали показания о том, что Зомби Бой имел проблемы с психическим здоровьем, однако в последние недели жизни был счастлив.

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