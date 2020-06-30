Следующее шоу Dolce & Gabbana пройдет в сентябре

В рамках ярмарки Pitti Uomo 98 итальянский бренд представит коллекцию Alta Moda.

«Мы очень рады, что наши следующие мероприятия Alta Moda пройдут во Флоренции – городе, который мы любим и который сегодня как никогда важен. Флоренция была колыбелью эпохи Возрождения, древней мудрости, которая продолжает влиять на современную культуру и эстетику. Показ нашей коллекции в этом городе – это воплощение мечты. Тем более что мы смогли тесно сотрудничать с городскими ремесленниками, которые сохранили в своих мастерских бесценный и вечный дух города», – сообщили дизайнеры. Два шоу Alta Moda в рамках Pitti Uomo 98 пройдут в онлайн-формате 2 и 3 сентября 2020 года.