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Артем Кузелев

Следующий показ Hugo Boss пройдет в Милане

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  • 21 Июля 201914:58
Сюжеты: Hugo Boss, Неделя моды в Милане

Немецкая марка возвращается в расписание итальянской Недели моды.

После пяти лет на нью-йоркском подиуме руководство немецкого бренда подтвердила информацию о том, что Hugo Boss возвращается в Милан. В рамках предстоящей Недели моды марка представит здесь представит смешанную коллекцию сезона весна-лето 2020. Согласно расписанию показ состоится 22 сентября. Свое решение о переносе дефиле руководство бренда объяснило желанием подчеркнуть свою тесную связь с Италией, где закупается большая часть тканей для коллекций Hugo Boss, а также находятся два производственных ателье марки.

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