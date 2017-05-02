Слияние эпох в новой коллекции от Roy Robson

В коллекцию Модного Дома вошли костюмы, пиджаки, брюки, плащи, куртки, сорочки, трикотаж, обувь и аксессуары. Времена новой гармонии находят своё отражение в различных материалах, видах рисунка и методах вязки, сливающихся воедино в стильные летние трикотажные модели. Лёгкие летние свитера: модная базовая программа из длинноволокнистого хлопка, напоминающего на ощупь кашемир. Всегда актуальные острый вырез, свитер на молнии и жакет на молнии подкупают обилием стильных деталей: отделка в виде полукруга из структуры пике в полоску, бросающиеся в глаза детали вдоль швов, передающая настроение лета ажурная вязка.

К базовой программе так популярных поло от Roy Robson были добавлены новые модели и варианты цветов и рисунков. Здесь используются различные структуры, полоски и графические жаккарды. Группа моделей линии Slim из двухцветной структуры пике пополнена изделиями в полоску и мелкий жаккардовый рисунок. Благодаря ненавязчивому блеску и мягкости полотна, большой популярностью этим летом пользуются мерсерезированные поло. Красивы детали их отделки с набивным рисунком, изображающим мир моря, в виде полукруга внутри изделия, и с цветными контрастами на шлицах по бокам. Графический жаккардовый рисунок и игра матовых и блестящих контрастов подчёркивают благородный вид изделий.

В качестве аксессуаров Roy Robson предлагает широкий выбор галстуков, в составе которых прежде всего используется шёлк наивысшего качества из итальянского Комо. В коллекции доминируют разнообразный мелкий рисунок в широчайшей цветовой гамме и однотонные варианты галстуков. Основу шарфов и шейных платков представляют материалы из хлопка в широкой цветовой гамме. Прекрасные шейные платки из первоклассного итальянского шёлка и изысканный жаккардовый рисунок освежают классический стиль одежды. Современные мотивы набивного рисунка встречаются и в коллекции шарфов и шейных платков и служат объединяющим звеном с другими её элементами. Полоска и джинсовая оптика подчёркивают летнюю свежесть и придают законченность общей картине.

Многообразный выбор головных уборов из коллекции весна-лето 2017 г., выполненных в летних цветах, является прекрасным дополняющим элементом для создания единого стиля от Roy Robson. Наряду с варёным льном и перекрашенным хлопком в коллекции встречаются по-мужски грубоватые оптики и цветочный орнамент. Стильные трикотажные хлопковые шапки с самозакручивающимися краями имеют подчёркнуто спортивный вид. Модные кепки и шляпы составляют основу коллекции и представляют собой прекрасные весенне-летние аксессуары. Также коллекцию дополняют ремни, обувь, выполненные в единой тематике.

Философия бренда Roy Robson

Уже с 1922 года компетентность по вопросам моды и высокий уровень качества коллекций от Roy Robson вызывают доверие клиентов. История, философия и продукт, связанные между собой – это неотъемлемая часть каждого успешного предприятия. Roy Robson не является исключением. Ремесленное искусство и качество работы – вот показатели, благодаря которым компания стала интернациональным брэндом мужской моды. Логотипом Roy Robson служит морской узел, символизирующий связь главных ценностей фирмы: аутентичности, сплочённости, соединения исторической традиции и современности.