SLOGGI выпустил обновленную премиальную коллекцию нижнего белья

Ведущий европейский бренд нижнего белья sloggi представляет обновленную премиальную серию s by sloggi. Линейка, разработанная дизайнерской командой бренда-трендсеттера в мире инновационного нижнего белья, пропагандирует идею новой роскоши – простоту и комфорт, приходящие на смену вычурности и вульгарности.

Свои представления о премиум-комфорте команда дизайнеров бренда sloggi воплотила в премиальной коллекции сезона осень-зима 2018. Выполненная из высокотехнологичных материалов и декларирующая принцип комфорта как синоним новой роскоши, линейка s by sloggi в новом сезоне готовит симметричный ответ в виде новой серии Symmetry, дополняющей уже существующие Silhouette и Serenity. В серию Symmetry – помимо сверхтонкой эластичной и упругой ткани – исследовательский отдел бренда «вживляет» технологию лазерной обработки швов и мягкие кружевные вставки с бархатистыми, приятными на ощупь краями, в Serenity – ультрамягкую «бесчувственную» ткань с эффектом второй кожи, а Silhouette делают особенно привлекательным гладкие шелковистые материалы в сочетании с чертежно-геометричным кружевом.

В дизайн-команде бренда-пионера в мире бельевых инноваций уверены: белье может быть сложным и тщательно проработанным с точки зрения технологий, но в то же время визуально простым и лаконичным.

Обновленная линейка s by sloggi сезона осень-зима 2018 будет представлена в фирменных магазинах ведущего немецкого бренда нижнего белья Triumph.