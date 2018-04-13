Слухи о продаже дома Chanel не подтвердились

На ежегодном собрании руководителей глава холдинга LVMH Бернар Арно опроверг слухи о покупке парижского дома моды.

Президент люксовой группы LVMH Бернар Арно опроверг слухи о возможном приобретении активов марки Chanel, которая по-прежнему принадлежит братьям Вертхаймер. Арно подчеркнул: «Chanel – отличная компания, но мы не общались с ее владельцами. Я не знаю, кто вам это сказал, но информация не соответствует истине». В свою очередь многие СМИ поспешили напомнить читателям, что сделка о продаже парижского дома довольно часто обсуждается в индустрии, однако никаких реальных причин для Верхаймеров выставлять компанию на продажу нет.