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Артем Кузелев

Слухи о продаже дома Chanel не подтвердились

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  • 13 Апреля 201815:23
Сюжеты: Chanel, LVMH

На ежегодном собрании руководителей глава холдинга LVMH Бернар Арно опроверг слухи о покупке парижского дома моды.

Президент люксовой группы LVMH Бернар Арно опроверг слухи о возможном приобретении активов марки Chanel, которая по-прежнему принадлежит братьям Вертхаймер. Арно подчеркнул: «Chanel – отличная компания, но мы не общались с ее владельцами. Я не знаю, кто вам это сказал, но информация не соответствует истине». В свою очередь многие СМИ поспешили напомнить читателям, что сделка о продаже парижского дома довольно часто обсуждается в индустрии, однако никаких реальных причин для Верхаймеров выставлять компанию на продажу нет.

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