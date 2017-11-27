Smart and Talented будет искать помощника для ким Кардашьян в России

Российская компания по подбору персональных ассистентов Smart and Talented заявила о своей готовности подобрать помощника для Ким Кардашьян.
Новость о том, что место правой руки миссис Уэст отныне вакантно, появилась в американских таблоидах в конце прошлой недели.
Письмо с предложением о сотрудничестве в адрес звезды направила основатель компании Марина Егорова. Стоимость услуг, объявленная американской звезде, составила... один доллар.
«Личную почту Ким Кардашьян мне удалось найти в нашем чате персональных ассистентов всего за 15 минут! Разве можно еще красноречивее сказать о том, что помощник из России — лучшая кандидатура на данное место? Ведь это человек, который решит любой вопрос, поначалу кажущийся неразрешимым!» — поделилась Марина.
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