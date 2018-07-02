Смартфон с уникальным безрамочным экраном появился в линейке BQ

Российский бренд мобильной электроники BQ представил первый в своей истории смартфон BQ Universe с большим безрамочным 6” экраном с соотношением сторон 19:9 и разрешением HD+ 1528x720.

Экран с таким высоким качеством визуализации обеспечивает эффект полного погружения в фильм или игру, так как используется вся полезная площадь поверхности экрана. Кроме того, дисплей смартфона имеет покрытие Gorilla Glass 3, благодаря специальной технологии которого смартфон стал устойчивее к появлению царапин. А его высококачественный корпус, выполненный из зеркального 3D покрытия, подчёркивает премиальную статусность модели. Он приятен на ощупь, а благодаря гладким скругленным краям этот эргономичный смартфон не выскальзывает из рук.

За высококлассные фотоснимки и видеоролики в новом смартфоне отвечают 2 высокочувствительные камеры - основная 13 Мп с автофокуом и фронтальная 16 Мп. Встроенный объектив со светосилой f/2,0 помогает захватывать больше света, делая фотографии четкими и детализированными.

В обеих камерах работает многокадровая комбинация, которая использует информацию, собранную с несколькими открытыми снимками, автоматически настраивает и комбинирует изображение для четких и резких снимков с низким уровнем шума. Шум и цвет значительно улучшаются благодаря многокадровому сочетанию.

Кроме этого для достижения сверхкачества фотографий в смартфоне присутствуют функция SuperPixel и программное обеспечение SuperPhoto. Это позволяет создавать изображения с высочайшим разрешением, что значительно повышает уровень масштабирования по сравнению с базовым цифровым зумом.

За производительность и бесперебойную работу в смартфоне отвечает мощный 8-ядерный процессор от мирового гиганта Qualcomm - Snapdragon MSM 8940. Наличие восьми ядер позволяет комфортно работать в многозадачном режиме. Данная платформа поддерживает богатые, высококачественные изображения с камеры и потрясающую графику с оптимальной скоростью и энергоэффективностью, а новейшая OC Android 8.0 обеспечивает высокие показатели работы смартфона в условиях многозадачности и при одновременном открытии ресурсозатратных приложений.

Пользователю также доступны 3 ГБ оперативной,32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью Micro SD до 128 ГБ.

Важным преимуществом BQ Universe является встроенная функция NFC с поддержкой оплаты товаров через Android Pay. Благодаря системе бесконтактной оплаты и приложению Android Pay можно покупать товары, просто оплачивая их в одно касание смартфона.

Кроме этого в BQ Universe присутствуют функция умной разблокировки экрана с помощью распознавания лица Face Unlock, сканер отпечатков пальцев, поддержка VoLTE, оптимальный объем АКБ 3000 мАч с возможностью быстрой зарядки, а также функция поддержки OTG, которая позволяет подключать к смартфону внешние электронные устройства и использовать смартфон в качестве power bank.

Приобрести смартфон можно в официальном интернет-магазине производителя за 12990 рублей http://shop.bq.ru

Полные технические характеристики модели:

Дисплей

6.0" IPS

Разрешение

HD+ 1528x720 (19:9)

Операционная система

Android™ 8.0

Процессор

MSM 8940, 8 ядер, 4x A53 1.4GHz + 4x A53 1.1GHz

Оперативная память

3 ГБ

Встроенная память

32 ГБ

Мобильная связь

GSM 850/900/1800/1900 мГц

Мобильный Интернет

LTE band: FDD B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B20 (800MHz)

3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE

WiFi

IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth

Версия 4.1

Количество SIM

2

Тип SIM-карт

nano SIM

Карта памяти

Micro SD до 128 ГБ

Разрешение камеры

Фронтальная 16.0 МП / Основная 13.0 МП

OTG

Есть

NFC

Есть

Навигация

GPS

Емкость

3000 мАч

Размер устройства

155 х 72,2 х 8,3 мм

Вес устройства

157 гр