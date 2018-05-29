Снимаем футбольный фристайл на iPhone

Одной из наиболее сложных задач для фотографа является съемка спортсменов во время соревнований, ведь необходимо не только поймать момент, но и передать через кадр атмосферу всего происходящего вокруг. Игорь Олейник как профессиональный спортсмен понимает данную проблему с обеих сторон и готов поделиться с участниками мастер-класса секретами решения этой сложной задачи.

Игорь Олейник (@oleynikart) — российский профессиональный футбольный фристайлер, четырехкратный чемпион мира по футбольному фристайлу (в Чехии, Италии, Дубае и Венгрии) и GoPro ambassador, создающий уникальный контент, входит в число топ-16 фристайлеров мира. Игорь Олейник начал интересоваться видео-сьемкой в 16 лет. Все знания он черпал из любых доступных источников: книги, журналы, интернет. Полтора года назад Игорь открыл свой youtube-канал, который уже сейчас насчитывает около 200 тысяч подписчиков.

На своем мастер-классе спикер не только расскажет об основных правилах съемки, но и поможет определить основные ошибки, возникающие в ее процессе, а также поделится знаниями о дополнительном оборудовании, помогающем создавать уникальный контент.

А если ты любишь футбол и уже имеешь навыки создания крутых снимков на iPhone, то делись своими фото и видео с футбольных матчей с нами и выкладывай работы в собственных аккаунтах в социальных сетях (ВК, Instagram). И еще — не забывай добавлять хештеги #njrs5_restore и #поймаймомент.

Лучшие фото и видео будут отобраны кураторами конкурса Игорем Олейником и Денисом Клеро и размещены в нашей встрече Neymar Jr's Five<http://vk.com/neymarfinal> и официальном сообществе Red Bull<http://vk.com/redbull> — две лучшие работы по мнению наших кураторов получат ценные призы от re:Store.

Прием работ — с 25 апреля по 15 июня 2018 года, победители будут объявлены 21 июня.

Программа лекции:

1. Характеристики iPhone X.

2. Дополнительное оборудование.

3. Основные правила съемки.

4. Основные ошибки съемки.

5. На что способен iPhone X:

- обычная съемка/зум;

- таймлапс;

- покадровая съемка;

- замедленная съемка.

6. Влияние музыки.

7. Обработка.

8. Вопросы.

Дата и время проведения лекции: 8 июня 2018 года, 19:00.

Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: ул. Тверская, 27 (лекционная аудитория магазина re:Store, 2-й этаж).

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке: https://www.re-store.ru/academy/.