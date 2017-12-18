Снимается новый фильм о Вивьен Вествуд

В марте будущего года в большой прокат выйдет новая документальная картина, посвященная жизни, творчеству и активистской деятельности британского дизайнера.

Мы только готовимся провожать 2017 год, но уже можно строить планы на счет того, что посмотреть в кинотеатрах в будущем году. Одной из жемчужин проката должен стать полнометражный документальный фильм Westwood: Punk, Icon, Activist, посвященный британскому дизайнеру Вивьен Вествуд. Дата официального релиза назначена на 23 марта 2018 года, но до этого картина дебютирует на фестивале независимого кино Sundance. По словам создателей, лента расскажет обо всех аспектах жизни и творчества великой королевы моды.