Собери свою сумку вместе с брендом Ante Kovac

В наше время не так легко удивить потребителя, особенно если это ценитель моды, новых трендов или экспериментов в стиле. Дизайнеры стараются прыгнуть выше головы, часто выходя за рамки… Бренд Ante Kovac существует уже почти 10 лет, но не устает удивлять преданных поклонников своими творениями. С самого начала истории Ante Kovac, главный модельер и основатель бренда Анна Серегина решила, что необходимо отличаться от других, создавая что-то необычное и неповторимое. Так появились первые сумки, созданные из футбольных мячей, в форме корабля и кото-мыши… Но главным изобретением московской мануфактуры принято считать сумку-трансформер. Это была первая сумка, ставшая действительно популярной, сделавшей имя бренду. Шли годы, выпускались новые коллекции, бренд сотрудничал с знаменитыми художниками, экспериментировал, открывал бутики и снимал fashion фильмы, но сумки-трансформеры никогда не покидали обширный каталог Ante Kovac.



Что же такое трансформер? Такая модель сумки способна меняться в руках ее обладателя, увеличиваться или уменьшаться, менять свой рисунок или использоваться в совершенно разных назначениях! В недавней коллекции Хронос, мужские портфели преображались в рюкзаки, стоило лишь прикрепить ремни на заднюю часть изделия, а модель сумки №100 способна принимать форму клатча, плечевой сумки и рюкзака – универсальная вещь на все случаи жизни! Использование сумки в качестве рюкзака использовалось и в недавней женской коллекции Ренессанс, воплотившись в сумке-рюкзаке № 103 "Дама с горностаем"…. Ренессанс изобилует сумками-трансформерами, разных форм и видов, но главным новым изобретением стала модель №105! Такая модель позволяет ее обладателю собственноручно менять дизайн сумки. Сумка состоит из деталей, которые можно легко разобрать: съемные ручки, а самое главное – съемный клапан с рисунком. Так став обладателем сумки с одним изображением, всегда можно приобрести несколько других моделей клапанов с другими рисунками. Сумка компактна и удобна, поэтому не влюбится в эту модель невозможно, а вот сменить ее внешний вид можно в любое время! Такой вариант сумочки идеально подходит для девушек, не успевающих менять свой образ, при этом посещающих несколько мероприятий за одни вечер.

Этот новый подход к созданию сумок стал настолько популярен, что команда Ante Kovac уже начала разработку новой серии съемных клапанов. Коллекция Ренессанс стала одной из самых необычных коллекций бренда, благодаря не только обилию новых моделей, но и идее, сопоставляющей тренды прошлого и настоящего! Картины эпохи Ренессанс стали наглядным примером величия и утонченности прошлого, а забавные съемные значки стали олицетворением нашей современности, в виде смайликов и хэштегов. Значки всегда можно убрать, оставив лишь прекрасный холст эпохи Возрождения – в этом тоже присутствует трансформация, так хорошо получающаяся у бренда Ante Kovac. Сумка-трансформер – звучит заманчиво, не правда ли? Теперь осталось только увидеть своими глазами это чудо!

http://www.antekovac.ru