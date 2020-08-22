Соберите полноценный образ вместе с St-James

Мультибрендовый проект St-James ориентирован на тех, кто ценит выверенный стиль и абсолютное качество в мужской одежде. Концепция бутика подразумевает интерес к вещам, идеальным в своем совершенстве: педантичность и благородство костюма являются основой нашей философии. Осознание тонкостей формирования мужского гардероба определяет отношение к вещам. St-James считает скрупулезность и точность основными принципами мужского гардероба вне зависимости от того, о парадных или повседневных марках идет речь.

Главная особенность бутика — соблюдение выверенного баланса между классическими и casual марками. Магазин предлагает одежду различной степени формальности, но так или иначе подчиненную идее сдержанного безупречного стиля.

Бутик дает возможность сформировать полноценный гардероб за один визит.

Здесь собран весь ассортимент мужской одежды от нижнего белья и аксессуаров до деловых костюмов и верхней одежды. Нарядные рубашки и нежные кашемировые свитеры, фактурные джинсы и классические пиджаки — эти разные по характеру вещи прекрасно дополняют друг друга в силу единства идеологии. Корректно подобрать одежду для различных жизненных ситуаций помогут опытные продавцы-консультанты.

Бутики St-James предлагают лучшие аксессуары, адресованные ценителям и знатокам: дорожные сумки Schedoni, королевские зонты и трости Fox Umbrellas, шляпы и зимние головные уборы Borsalino, первоклассные портфели Serapian Milano и безупречные саквояжи Tramontano, а также кошельки и визитницы Salvatore Ferragamo. Закончить образ позволяют селективные парфюмы Bois 1920 и Frapin, запонки и часы от ювелирно-часового дома, старейшего обитателя Вандомской площади, Chaumet.