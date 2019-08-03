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Fashion Kaleidoscope

Собираемся в долгожданный отпуск: летние образы от сети ХЦ

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  • 03 Августа 201910:41

К отпускному сезону сеть магазинов и универмагов Торгового Дома «Холдинг-Центр» представила лукбук-рекомендацию с образами для путешествий. Поездки для прогулок по старинным улочкам европейских столиц, вояжи к уютным средиземноморским бухтам или тропическим островам, московские рандеву или турне по отечественным курортам — гардероб в отпуске должен приносить удовольствие от эстетики модных решений и не ограничивать в желании подчеркнуть ваше уникальное чувство стиля. За каждой вещью стоит маленькая история, которая спустя время будет напоминать о счастливых летних моментах и романтических встречах.

Буйство ярких экзотических принтов от Marc Cain и спокойствие монохромной элегантности марки Boss Black, интеллектуальный шик Pezzo и спортивная беспечность Pinko — все образы рассчитаны для отдыха на любой вкус: от самого активного до расслабленного. Также для отпускного гардероба будут актуальны любимые марки сети ХЦ: Ted Baker, Tom Tailor, Emporio Armani, а также Lacoste, Liu Jo, Escada Sport, Levi’s, My Twin, s.Oliver и другие.

Торговый Дом «Холдинг-Центр» — это московская сеть универмагов и магазинов с более чем 25-летним опытом в fashion-индустрии. Концепция Универмагов ХЦ — это создание модного пространства, которое кроме премиального шопинга дает возможность провести время с интересом и пользой. Для этого в Универмагах проводятся выставки, творческие встречи и мастер-классы. Официальный сайт — hcmoda.ru, Instagram - @hc_moda.

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