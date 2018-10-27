Соблазнительная невесомость от sloggi

Всемирно известный бренд sloggi, перевернувший представление о комфортном нижнем белье благодаря внедрению технологии лазерной обработки краёв, в новом сезоне представляет линейку-гибрид ZERO Lace, объединяющей в себе эффект «второй кожи» и кружевной декор с цветочным рисунком. Бескомпромиссный комфорт гарантируют гладкие края и тонкое кружево.

Технологии и утонченность теперь идут рука об руку - элегантные бюстгальтеры с дышащими чашками Spacer Cup украшены гладкими кружевными вставками, а абсолютную незаметность под одеждой обеспечивает волнистая лазерная обработка края трусиков-хипстеров из цветочного кружева. Кружевной бюстгальтер-бралетт – несомненный тренд сезона - дополнен регулируемыми бретелями для идеальной коррекции посадки и спинкой из более плотной гладкой ткани для непревзойденного комфорта. Коллекцию сопровождают по-осеннему романтичные оттенки холодного моря и дикой вишни, а бюстгальтеры также выполнены в классических черно-белых и всегда актуальном нюдовом.

Линейка ZERO Lace от sloggi будет представлена во всех российских магазинах ведущего немецкого бренда нижнего белья Triumph.