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Артем Кузелев

Собственные мастерские Chanel в Париже

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  • 03 Октября 201810:04
Сюжеты: Chanel

Парижский дом моды займется строительством центра мастерских Metiers d'Art.

На днях французский дом моды Chanel презентовал проект собственного центра кутюрных мастерских Metiers d'Art. Здание будет построено к 2020 году на площади Пор-д'Обервилье в 19 округе Парижа. За разработку проекта отвечал архитектор Руди Риччотти. О новом центре о рассказал: «Философия здания ателье Metiers d'Art выстроена на соотношении между технической и культурной составляющими работы мастеров от-кутюр, виртуозов, создающих красоту, и технологической изощренностью конструкции. Это двойная ода сложности».

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