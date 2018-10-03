Собственные мастерские Chanel в Париже

Парижский дом моды займется строительством центра мастерских Metiers d'Art.

На днях французский дом моды Chanel презентовал проект собственного центра кутюрных мастерских Metiers d'Art. Здание будет построено к 2020 году на площади Пор-д'Обервилье в 19 округе Парижа. За разработку проекта отвечал архитектор Руди Риччотти. О новом центре о рассказал: «Философия здания ателье Metiers d'Art выстроена на соотношении между технической и культурной составляющими работы мастеров от-кутюр, виртуозов, создающих красоту, и технологической изощренностью конструкции. Это двойная ода сложности».