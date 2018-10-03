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Артем Кузелев

Собственный сериал журнала Cosmopolitan

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  • 03 Октября 201809:57
Сюжеты: Cosmopolitan

Издательский холдинг Independent Media анонсировал собственный web-сериал о современной девушке.

Как сообщается в релизе издательского дома, компания заключила контракт в производителем медиа The Digital Reporter. Суть сотрудничества заключается в производстве сериала о жизни современной девушки. Планируется, что web-проект будет завершен уже будущей весной. Хронометраж сериала и количество серий пока что не называются, но известно, что показан сериал будет на ресурсе cosmo.ru.

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