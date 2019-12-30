Событие года – MAG Fashion Forum & Award

В 2019 году впервые состоялось уникальное событие - MAG Fashion Forum & Award. Это коллаборация людей, причастных к миру моды, серия образовательных мероприятий и престижная ежегодная международная премия для всех, кто связан с фешн-индустрией. Проходил ивент в Австрии в мае (Тироль, г. Куфштайн)

В мероприятии приняли участие представители 15 стран (Германии, Греции, Чехии, Белоруссии, Украины, Казахстана, России и др.). Организатором выступило австрийское модельное агентство MAG Model Agent Group в лице основателя и идейного руководителя Анастасии Солдатовой, которая является гуру модельного бизнеса в Европе, Азии, Америке, имеет опыт работы в этой сфере более 20 лет, является обладателем международной премии Successful Ladies Awards в номинации «Лучший владелец модельного агентства». Цель мероприятия – выявить самых сильных, талантливых, амбициозных и замотивированных специалистов, чья профессия связана с миром моды, а также помочь им заявить о себе на международном уровне.

В первый день мероприятия участники познакомились и сформировали команды для участия в коллаборации - проведении фотосессии на трёх потрясающих локациях: старой крепости Куфштайна, цветочном павильоне Blümen Hoendorf и музее Swarovski Kristallwelten. Участники были в восторге от красоты этих площадок, и фото стали жемчужиной их портфолио. Кроме того, лучшие снимки были опубликованы в известных журналах L’OFFICIEL и KODD Magazine Paris.

Во второй день участников ожидал форум, на котором поднимались темы личностного и профессионального роста и развития собственного бренда. Также важной и полезной информацией делились представители лучших модельных агентств Германии и Италии.

А в третий день прошла премия для лучших специалистов фешн-индустрии. Чтобы побороться за победу, нужно было прислать специальную конкурсную заявку и портфолио, которые рассматривали и анализировали строгие, но справедливые члены жюри. Всего было более 1000 претендентов, однако в итоге награды получили 19 человек и 2 организации. Главным критерием отбора было превосходство в своей профессиональной области.

В итоге победителями премии стали:

Fashion Brand - Лилия Палюнина

Fashion Designer - Яна Берла

Fashion Kids Designer - Гера Скандал

Fashion Stylist - Анастасия Литвинова

Fashion Makeup Artist - Екатерина Колесникова

Fashion Hairdresser - Дарья Дубровина

Fashion Photographer - Айдын Ахметкалиев

Fashion PR - Яна Кутуева

Fashion Person - Валерия Герц

Fashion Blogger - Екатерина Ползунова

Fashion Professional Kids Model (young nomination) - Арина Кушнаренко

Fashion New Face Kids Model (young nomination) - Эстер Мардахаева

Fashion Kids Photo Model (young nomination) - Кристина Рылякова

Fashion New Face Kids Model - София Козориз

Fashion Kids Photo Model - Валерия Конотопченко

Fashion Model Agency - Celebrity Kids

Fashion Model School - Kari Models

Fashion New Face Model - Полина Трофимова

Fashion Professional Model - Анна Кирюшкина

Fashion Photo Model - Полина Ковкина

Fashion Perspective Model - Владлена Зиброва

Почетными гостями мероприятия стали Alexandros Roussos (The One Models Management, Milan), Angela Anz (CEO Kodd Magaine, Paris), Valentina Vespasiani (Major Model Group, Milan), международный судья, дипломированный визажист и стилист Инна Евтихова и другие.

Партнером MAG Fashion Forum & Award выступил WORLD FASHION CHANNEL - канал о моде с 90-миллионной аудиторией по всему миру, который подготовил ролик о мероприятии и транслировал его в течение месяца на всех площадках.

Организатор мероприятия Анастасия Солдатова: «MAG Fashion Forum & Award дает возможность получить мировое признание, повысить свой статус и получить новый виток для профессионального развития и роста. Если Вы работает в сфере фешн, хотите стать известным, покорять новые горизонты, тогда не пропустите это событие в 2020 году!»