Sochi Fashion Week 2018. День четвертый

Leya.me

Наполненные любовью и весельем комплекты одежды для детей увидели зрители первого показа четвертого дня Sochi Fashion Week. Дизайнеру Светлане Злотниковой из Петербурга, продемонстрировавшей детскую линию бренда, бесспорно удалось погрузить всех в зале в цельную атмосферу сказочного шапито – коллекция SS18 названа Street circus. По словам дизайнера, сама тема цирка для нее очень особенная, личная, родом из детства. Комбинезоны и брюки, напоминающие цирковые, пышные платья и юбки из фатина, черно – белая графика и обилие пастельно – конфетной гаммы, иллюстрации на футболках и платьях - толстовках очень тонко привнесли элементы магической цирковой игры в повседневные детские луки. Детский образ от Leya.me получился энергичным, веселым, современным, жизнерадостным, уверенным в себе, с чувством юмора и, что самое главное – остался детским!

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Светлана рассказала, что каждая коллекция марки Leya.me имеет своих героев, в каждой обыгрывается та или иная детская история со своими персонажами и событиями.

Hello.It is me

Молодой амбициозный московский бренд Hello.It is me дизайнера Елизаветы Ляховой продемонстрировал на подиуме Sochi Fashion Week свою дебютную коллекцию «Париж». Дух и романтику Парижа дизайнер упаковала в каждый комплект одежды – в легкость шелка и органзы, чистоту линий и контрастную гамму. В коллекции использованы только два цвета комплектов - черный и белый. По словам дизайнера, это всего лишь возможность выбора - в яркий солнечный день девушка наденет белое платье, а под небом, затянутым тучками, будет гулять в черном комплекте. Елизавета Ляхова называет три составляющих своего собственного стиля: лаконичность, монохромность и качество материалов. Девушка уверена, что оригинальность рождается в легких формах и простоте и создает одежду для целеустремленной, активной девушки, рожденной притягивать взгляды и вызывать восхищение.

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Закрыла показ бренда модель, бизнесвумен, ставшая известной в России благодаря участию в проекте «Дом» Элина Камирен, взбудоражив умы присутствовавших в зале мужчин выходом в лаконичном а-ля «свадебном» белом платье.

OVA Collection

B снова – дебют в рамках Sochi Fashion Week. Свою первую коллекцию одежды представил бренд из Нижнего Новгорода, OVA Collection. В основу названия бренда легли первая буква имени и две первые фамилии дизайнера – Олеси Ванюшкиной. Название имеет и «второе дно» - OVA (Original Video Anime) –обозначение особого формата японских аниме сериалов, известных на весь мир. Вдохновением для многих моделей коллекции и сердцем концепции коллекции стал именно этот чудесный жанр японской мультипликации. Коллекция бренда называется сё:дзё girl (девочка по - японски). В дебютную коллекцию дизайнер также вложила многослойность смыслов, главное из которых – любовь вне времени, вне границ, та, что творит чудеса.

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OVA Collection представил на подиуме 18 луков в черно-белой гамме, с включением модного бензинового. Струящиеся шелковые халаты, платья из ламе, бархатные накидки, тафта с вышивкой - наделив свою первую коллекцию собственной философией и кинематографическими пристрастиями, Олеся Ванюшкина создала комфортный и оригинальный набор вещей, приемлимого для уличного стиля любой страны мира.

O.N.I. Collection

Создатели одежды от O.N.I. Collection уверены - одежда на пути к вершинам карьеры заслуживает ровно такого же внимания как профессионализм и личностные качества. В жестоком мире бизнеса, не смотря на статус, женщина всегда должна оставаться собой и соответствовать свой внутренней сути. Элегантность, изысканность и женственность – неотьемлимые составляющие женской одежды, какие бы правила не диктовал им профессиональный дресс код. С первых минут показа бренда зрители в зале были покорены совершенным кроем, элегантностью и практичностью представленных моделей.

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Секрет прост - в разработке каждой модельной конструкции используется автоматизированная система конструирования одежды, обеспечивающая идеальную посадку изделий. Важдые штрихи в ощущении комфорта – качественные обработки внутренних швов, атласные бейки и высококачественные подклады. Для создания платьев и костюмов от O.N.I. Collection используются лучшие итальянские ткани – джерси, шелк, шерсть. Коллекция представлена в черном и белом цветах – идеальных и обязательных для любого женского гардероба. Платья и комплекты лаконичного кроя с деликатными вырезами и умеренностью деталей рассказали на подиуме Sochi Fashion Week историю успешной и востребованной женщины, уверенным шагом поднимающейся по карьерной лестнице и каждый день выглядящей изыскано и дорого, какую бы моду не диктовали мировые подиумы и звезды street – style. Коллекция O.N.I. Collection – это дресс код успешной женщины и идеальное решение для того, чтобы каждый день быть на высоте во всех смыслах этого слова.

Фото: Дима Бабушкин

Текст: Татьяна Лукашева