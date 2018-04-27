Sochi Fashion Week 2018. День первый

Ольга Зеленина by Маленькая Принцесса Сочи

Яркие показы детской одежды в рамках недель моды уже становятся доброй традицией и отличным открытием подобных модных событий. Первый день Sochi Fashion Week открыл показ сочинского дизайнера Ольги Зелениной совместно с модельным агентством Маленькая Принцесса Сочи. Самой юной принцессе, Виталине Брусовой, только недавно исполнилось пять лет.

Самой старшей, Соне Некрасовой, 11 лет. Но все 19 юных участниц показа уже абсолютно точно знают – детям на Неделях моды не делают никаких скидок на возраст – требования к ним ровно такие же, как и ко взрослым моделям. Под несмолкающие апплодисменты многочисленных зрителей они не просто продемонстрировали свое умение держаться на подиуме, но и очень трогательно и искренне представили наряды, действительно достойные настоящих принцесс – нежные и трепетные платья всевозможных цветов для разных возрастов, поводов и событий. Для дизайнера модели – дети это тоже своего рода экзамен – ведь от их искреннего «нравится» им самим наряд или нет зависит настроение всего показа.

1 / 43 Ольга Зеленина





















































































Юные принцессы рассказали, что дизайнер постаралась подобрать для каждой «лук» под характер, для каждого платья создать свою историю, с которой девочка выходила на подиум. Ольга Зеленина назвала свою коллекцию «Цветение весны». Юные особы, нежные и трепетные, как первые весенние цветы, достойны самого лучшего – в коллекции дизайнер использовала натуральные ткани, воздушный фатин и шелковые подклады, ручную вышивку и декор – всё для того, чтобы в её платьях любое событие стало волшебным и сказочным для маленьких принцесс. И, кто знает, быть может когда - то и внучка английской королевы выйдет в свет в платье от сочинского дизайнера?

Татьяна Мальчикова, бренд «MALCHiKOVA»

Неоспормимым преимуществом своего бренда «MALCHiKOVA», которое позволило оставить конкурентов далеко позади Татьяна считает наличие собственного производства в Москве, позволяющего идти в ногу со временем и постоянно расширять модельный ряд. Мальчикова – модельер, конструктор, технолог по образованию, а не только дизайнер по душевному порыву. Одежда для нее – более предмет искусства нежели чем простой шаблон или просто модный образ. В работе Мальчикова уделяет большое внимание проработке технических процессов, используя для 90 % своих изделий только итальянские натуральные ткани – дизайнер уверена, что о мастерстве модельера говорит изнанка изделия и даже рассказывает о своих «секретах»: в свои изделия она всегда добавляет символы – обереги (в пальто и жакеты красную нить в зоне сердца крестиком согласно старорусскиv обычаям, в свадебное платье в шов маленькое белое пёрышко, чтобы жизнь была легкая и светлая, в мужские пальто и жакеты – копейку).

1 / 70 MALCHiKOVA











































































































































В представленной на подиуме Sochi Fashion Week коллекции бренда явно чувствовалась любовь дизайнера к идеальному женскому образу, предложенному Кристианом Диором в 50е. Татьяне Мальчиковой удалось найти возможность превратить выраженную отсылку образов к прошлому в часть повседневного имиджа, приемлимую для гардероба современной девушки, не боящейся собственной индивидуальности. Цветовое решение коллекции, легкомысленная женственность яркого макияжа моделей, подбор аксессуаров создали на подиуме историю веселой и взбалмошной девушки, которая явно способна свести с ума не один десяток мужчин.

Бренд AKARANYAN

Бренд дизайнера Алины Каранян основан в 2012 году и уже знаком сочинской публике, стремящейся отправляться в свет в нарядах, способных не только привлечь внимание, но и порой вызвать зависть у других дам. Сама дизайнер определяет свой фирменный стиль как креативность в элегант ных формах, наивное целомудрие с неотразимой сексуальностью. Хрупкость и грациозность женских силуэтов дизайнер подчеркнула прозрачностью тканей, обилием оборок и невесомостью фатина.

1 / 55 AKARANYAN













































































































Алина представила на подиуме череду невероятно чувственных образов в сдержанной цветовой гамме, подходящей для вечернего выхода под руку с любимым мужчиной. Или – любящим?

IVANOVA

Первый день показов Sochi Fashion Week закрыл хэдлайнер недели, постоянный участник Mercedes Benz Fashion Week Russia, бренд IVANOVA с коллекцией «HOT SUMMER (S-B-M)». Дизайнер бренда, Юлия Иванова, предлагает встречать лето в комфортных, ярких, летящих нарядах, которые уместно будут смотреться на улицах как очень модного сегодня Сочи, так и любого курортного европейского города. По словам Юлии, легкие натуральные ткани и текстуры, воздушные силуэты при достаточно простом крое оставляют простор воображению и создают настроение. А в южных городах дизайнер считает его особенным – именно на отдыхе человек особенно замечает яркость субтропических растений, золото полуденного солнца , синеву ночного неба и даже цвета отражений в глади морской воды. Именно такую энергетику – праздника, любви с запахом моря и солнца Юлия Иванова словно попыталась вернуть родному ей городу Сочи – ведь уже шесть сезонов подряд показывая свои коллекции на главном подиуме страны в Москве и бОльшую часть времени находясь в столице, IVANOVA транслирует ее на тысячные залы.

1 / 91 IVANOVA





















































































































































































Акварельные краски коллекции, нарочитая игривость и невероятно летняя яркость, выраженная в мельчайших деталях образов, отправили зрителя в «курортное» путешествие из Сочи в испанскую Барселону, из Барселоны – на португальский остров Мадейра. Яркие и счастливые моменты отдыха нельзя не разделить с аксессуарами – для показов бренда Юлия Иванова всегда использует обувь, изготовленную по ее эскизам вручную; а также эффектным дополнением образов коллекции стали головные уборы от известного бренда Lia Gureeva (Москва), которые талантливые дизайнеры задумали сразу после успешного творческого сотрудничества на показе IVANOVA в рамках MBFWRussia. Музыкальное настроение коллекции создала сочинская вокалистка с невероятным голосом, резидент Jazz Parking, участница проекта Голос – 5 на первом канале, Юлия Литош, исполнив абсолютно новые каверы песен на подиуме Sochi Fashion Week специально для показа, которые задали настроение беззаботности и праздника.

Казалось, что каждый зритель первого дня Sochi Fashion Week покидал площадку с настроением предвкушения лета, солнца и счастья.

Генеральный бьюти партнер ManlyPRO

Официальные партнеры: Гостиничный комплекс «Звездный» 4*, New Models, “Команда Мечты Сочи ”, Bosco Riviera, Воздух, You Drive, Море цветов Сочи, Fashion Future, Davines, Faberlic, Gerolsteiner, Ресторан выездного обслуживания `Белые Росы`, ресторан GRILLAGE,

Официальные инфо-партнеры: Ru TV, Media Family, Megapolis FM, Русское Радио - Сочи, Shopping Guide «Я Покупаю. Юг», DSCD, журнал Миллионер, Geometria,

При поддержке: Администрация города Сочи, Роскультцентр

Фото: Дима Бабушкин

Текст: Татьяна Лукашева