Sochi Fashion Week 2018. День третий

Victoria Anderson

Третий день Sochi Fashion Week открыл показ сочинского дизайнера Victoria Anderson, которая показала линию свадебной одежды. Вслед за главными неделями моды, Sochi Fashion Week теперь тоже заставит громче говорить об уже несколько лет обозначившемся тренде в фэшн индустрии – вместо профессиольнальных моделей по подиуму шоу Victoria Anderson прошлись непрофессиональные модели разных возрастов и параметров. Так дизайнер решила поддержать региональный конкурс конкурс красоты и талантов «Царица Кубани» и продемонстрировала свадебные наряды на его участницах.

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В современном мире поздним замужеством наврядли можно удивить – и в любом возрасте женщина мечтает в этот день быть самой красивой. Дизайнер Victoria Anderson попыталась представить зрелую красоту и создала разные фасоны платьев для свадебного торжества. Кружевные верха и длинные шлейфы, струящиеся юбки из атласа и богатый декор, полупрозрачные ткани и смелые декольте, классические пышные платья – торты и традиционные русалка и ампир - дефиле дизайнера было полно сюрпризов. Необычные невесты с подиума Victoria Anderson, участницы конкурса «Царица Кубани», не только продемонстрировали свои сильные стороны в дефиле (стройное телосложение, объем бюста, житейскую мудрость, готовность к экспериментам), но и в некотором смысле самовыразились – яркую личность каждой участницы невозможно было не заметить. Глядя на эту феерию свадебной моды на подиуме и неотразимых участниц, вспоминались слова Катерины из «Москва слезам не верит»: «Поверьте, в сорок лет вам будет казаться, что вот теперь только и начинается ваша жизнь».

STEPANETS

Бренд STEPANETS (г. Сочи) – это, прежде всего, качественная классическая женская одежда. Располагая собственным производством, марка добивается идеального исполнения вкупе с идеальной посадкой брючных костюмов и элегантных платьев. Дизайнер бренда, Александра Степанец, непосредственно участвует в разработке модели и исполнении каждого изделия.

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На подиуме Sochi Fashion Week дизайнер продемонстрировала предметы одежды из линии STEPANETS CLASSIC. Это уникальный проект, где собраны лучшие и знаковые модели бренда, которые являются его основой. Это история не про стразы, перья и богатый декор, а про лаконичность, стиль и простоту. Все модели, предложенные Александрой, соотвествуют собственному стилю дизайнера и очень универсальны – уместны как для офиса, так и для прогулки с молодым человеком или встречи с подругами. Выбирая ткани, дизайнер ориентируется на свои собственные тактильные ощущения и использует шелк, хлопок, трикотаж, деним. Четкие линии, подчеркнутые силуэты, игра контрастов и женственные образы – история STEPANETS CLASSIC вне времени.

ZHASLAN SEITOV

Бренд Жаслана Сеитова на российском рынке представлен около 2х лет. «History №5», представленная на подиуме Sochi Fashion Week – это уже пятая коллекция бренда. В нее вошли 16 нарядов - 8 мужских и 8 женских луков. Зрители с первых же минут погрузились в глубину космоса. Цветовая гамма коллекции – черный, оттенки серого, блестящие поверхности кожи, серебро. Дизайнер использовал выразительность фактур различных тканей. Для пошива своих изделий Жаслан Сеитов выбирает ткани высокого качества, предпочитая итальянские: кожу, искусственный мех, шелк и хлопок.

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Каждая модель уникальна, сшита вручную и не имеет копий. Начиная с прошлого года, дизайнер несколько сменил концепт и ориентированность бренда – по его собственным словам, теперь подиумные луки он стремится сделать более носибельными в повседневной жизни и ориентируется на запросы потребителя. Коллекция дополнена объемными сумками с надписями и рисунками.

FLUID

FLUID – молодой российский бренд дизайнера Ирины Ханаевой (г.Москва). В дизайн Ирина пришла, поработав на протяжении нескольких лет в команде другого дизайнера. Сегодня она создает одежду «для жизни» женщины в стиле lady like, подчеркивающую женственность, нежность и индивидуальность своей обладательницы. По словам дизайнера, в коллекциях бренда также можно найти и другие модные стилистические направления: спорт шик, гранж, кантри, вамп. Ирина стремится найти подход к каждой женщине, вдохновляясь потребностями, чувствами и мыслями представительниц прекрасной половины человечества.

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Самым увлекательным и сложным процессом при создании коллекции Ирина Ханаева считает приведение всей коллекции к общему концепту и единообразию восприятия. Для дизайнера важно, чтобы все предметы гардероба сочетались между собой и были гармоничны по цветам и фактурам, поэтому она с особой тщательностью подходит к выбору материалов для своих изделий и цветовой гамме. Основной задачей основатель бренда FLUID считает создание вещей, которые будут сочетаться между собой в любом женском гардеробе. В представленной на подиуме Sochi Fashion Week коллекции Ирина Ханаева попыталась донести до зрителя историю обо всех существующих женских характерах и всевозможных жизненных ситуациях, представив варианты гардероба от офисного до вечернего в различной цветовой гамме и фактурах ткани и тем самым продемонстрировав всё многообразие творений своего бренда.

Naira Arutyunian

Закрыл день показов бренд Naira Arutyunian. Первая коллекция дизайнера Наиры Арутюнян (г. Краснодар) была представлена публике под названием «Восточная элегантность». Продемонстрированная на подиуме Sochi Fashion Week коллекция «Royal Orient» уже пятая по счету, но создательница бренда Naira Arutyunian всё также неравнодушна к теме востока. На создание этой коллекции ее вдохновила очередная поездка в Объединенные Арабские Эмираты.

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В образы коллекции Наира попыталась привнести ярко выраженные черты женственности, богатства и легкости. Восточная красавица для Наиры – это прежде всего загадочная и обвоорожительная женщина в волнительно струящейся по ее телу одежде. Потому особую ценность при создании предметов гардероба играют определенные, «дорогие», по мнению дизайнера, ткани - бархат, пан бархат, шелк, которые она привезла из ОАЭ вместе с вдохновением. Будучи долгое время художником – оформителем свадебных торжеств, девушка придает особую значимость декору и аксессуарам: в королевских нарядах Наиры используется ручная вышивка бисером и аксессуары, изготовленные вручную. Дизайнер уверена, что если в ее нарядах из «Royal Orient» в Европе девушка может выйти только на красную дорожку, то в России она вполне может отправиться на светское мероприятие, или торжество.

Генеральный бьюти партнер ManlyPRO

Официальные партнеры: Гостиничный комплекс «Звездный» 4*, New Models, “Команда Мечты Сочи ”, Bosco Riviera, Воздух, You Drive, Море цветов Сочи, Fashion Future, Davines, Faberlic, Gerolsteiner, Ресторан выездного обслуживания `Белые Росы`, ресторан GRILLAGE,

Официальные инфо-партнеры: Ru TV, Media Family, Megapolis FM, Русское Радио - Сочи, Shopping Guide «Я Покупаю. Юг», DSCD, журнал Миллионер, Geometria,

При поддержке: Администрация города Сочи, Роскультцентр

Фото: Дима Бабушкин

Текст: Татьяна Лукашева