Sochi Fashion Week 2018. День второй

DANILAND

Второй день показов Sochi Fashion Week открыло стилизованное модное дефиле бренда детской одежды DANILAND. Бренд подготовил множество нарядов, гармонично сочетающих в себе удобство, комфорт и тренды. Родителям точно понравятся новинки сезона весна – лето 2018 – они дают возможность создавать стильные луки для модников от 2-х до 14-ти лет.

В модном мире DANILAND маленькие покупатели преображаются – каждый может найти здесь что-то свое, в зависимости от образа жизни, настроения и цветовых пристрастий. Бренд представил на подиуме вариативные комплекты детской одежды из линий сasual - стильная повседневная одежда для дома и прогулок с друзьями и fashion - нарядные и модные образы, отражающие самые последние тренды сезона. Выполненные из натуральных материалов модели одежды, скороенные по европейским лекалам, не отягощены лишними элементами, но в тоже время ироничные принты, нашивки, аксессуары добавляют образам детского озорства. А для выхода юных модниц в свет бренд предлагает сказочные наряды из фатина, пайеток, с различными вариантами декора.

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Выбирая DANILAND, можно быть уверенными в качестве и “модности” нарядов для своих детей!

Алина Ангелова

Сочинский дизайнер свадебных и вечерних платьев Алина Ангелова представила на подиуме коллекцию, ориентированную на независимую и уверенную в себе гламурную девушку. И если цветочный принт на нескольких комплектах сигнализировал с подиума о женственности, то остальные образы рассказывали историю об эмансипации. Дизайнер делает акцент на подчеркивающих женскую фигуру силуэтах, сочетает женственные линии кроя с агрессивной сексуальностью конструкций. Безусловная ставка в коллекции сделана на фактуры современных тканей и на таинственный и мерцающий черный цвет, дополненный вкраплениями оттенков зеленого, серым и розовым цветами.

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Алина Ангелова предлагает выбрать образ и настроение – в коллекции собраны луки, в которых уверенная в себе модница может выглядеть романтично и женственно, сдержанно и элегантно или откровенно собразнительно. Более того, кадлый образ можно трансформировать и вписать отдельные предметы в повседневный гардероб современной девушки. В финале дефиле на подиуме появилось белое платье для свадебного торжества, без излишней роскоши и китча, отвечающее запросам современной невесты с «европейским» пониманием.

YUNA

Компания YUNA – Style (г. Москва) производит модную женскую одежду уже около 15 лет. Продукция компании разнообразна – вещи создаются для женщин практически любых возрастов. В творческой лаборатории компании считают, что женщине не нужна особая причина для романтического вечера – она в любой момент может надеть любимое платье и отправиться навстречу новым эмоциям и впечатлениям.

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Летящий или прилегающий силуэт, мягкий трикотаж или шелковистый шифон, слегка легкомысленная или классическая длина, романтичность воланов или плиссеровка – среди самых современных решений дизайнеров YUNA – Style, показанных на сочинском подиуме, даже искушенным модницам сложно сделать выбор! Подчеркнутая женственность и сексуальность моделей, разнообразие цветовой гаммы, эффектный показ с «настроением», в котором был продуман образ каждой модели от убранства головы до романтичных бантов на обуви – всё это вызвало неподдельный инерес к бренду у зрительской аудитории Sochi Fashion Week.

Saint-Tokyo

Концептуальные тенденции будущего сезона осень зима 2018/19 показал на сочинском подиуме дизайнер бренда Saint-Tokyo Юрий Питенин (г. Санкт - Петербург). За показами хэдлайнеров недели моды всегда интересно наблюдать – это и настроение, и продуманность деталей и уникальное видение как fashion show так и моды в целом. Юрий Питенин долгое время жил и работал в Японии – прочувствовав изнутри культуру другой страны, дизайнер предлагает авторскую трактовку «встречи» Европы и Азии. Основы и понятия дизайна Европы и Азии кардинально отличаются – если европейцы делают ставку на максимально подчеркнутый женский силуэт и фигуру, то азиатское направление наоборот работает по принципу видоизменения конституции женского тела – закрытости и драпировки. И когда эти два понятия встречаются вместе, получается новый эклектичный образ.

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По словам самого дизайнера, в каждой коллекции команда бренда старается не отступать от традиций бренда, продолжать сложившийся стиль марки и тем не менее совершенствовать его и дополнять, делать то, что всякий раз является для бренда чем-то противоестественным и новым. В представленной на подиуме Sochi Fashion Week коллеции бренда скрывается история про древний японский мафиозный клан Якудза. На предметах одежды – принты со старинными игральными картами, японские надписи; коллекция выполнена в достаточно плотной цветовой гамме.

Эксперимент фактуры и формы от Saint-Tokyo всегда очень ожидаем и одновременно удивителен – умение соединить базовые вещи со сложными архитектурными конструкциями и внимание к деталям всякий раз рассказывают на подиуме уникальные истории.

Генеральный бьюти партнер ManlyPRO

Официальные партнеры: Гостиничный комплекс «Звездный» 4*, New Models, “Команда Мечты Сочи ”, Bosco Riviera, Воздух, You Drive, Море цветов Сочи, Fashion Future, Davines, Faberlic, Gerolsteiner, Ресторан выездного обслуживания `Белые Росы`, ресторан GRILLAGE,

Официальные инфо-партнеры: Ru TV, Media Family, Megapolis FM, Русское Радио - Сочи, Shopping Guide «Я Покупаю. Юг», DSCD, журнал Миллионер, Geometria,

При поддержке: Администрация города Сочи, Роскультцентр

Фото: Дима Бабушкин, Текст: Татьяна Лукашева