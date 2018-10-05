Sochi Fashion Week 2018 осень. День пятый

Заключительный день Sochi Fashion Week открыл показ коллекционной детской одежды CHOUPETTE. Choupette предлагает для детей только самое лучшее: исключительно натуральные гипоаллергенные европейские материалы, жесткий контроль качества производства, удобство и комфорт даже в маленьких деталях. Маленькие модники продемонстрировали одежду из последних fashion коллекций бренда – от повседневных комплектов до нарядов для выхода в свет.

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Трендовые ткани и летящие силуэты, изысканное кружево, фатин, пышные юбки, стразы соединились в линии для маленьких принцесс, а юные джентельмены продемонстрировали вариации на тему парадного костюма. Удобные и оригинальные комплекты для юных модников создали замечательный цельный ансамбль на трогательных юных моделях.

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Закрыл Sochi Fashion Week показ хэдлайнера недели Джемала Махмудова (бренд MD). Визитной карточкой известного дизайнера является воспевание естественных линий женского тела. Наряды для вечернего выхода и базовые модели бренда неизменно подчеркивают формы, данные женщине самой природой. Джемал Махмудов известен своей работой с формой, объемами, конструкцией. Женщина на подиуме превращается в колдунью, которая меняет пространство вокруг себя своей безудержной сексуальной энергией и неумолимо очаровывает каждого. Формы коллекции пластичны и подвижны – как и сама женская природа. Окутывают флером магии и нежности цвета коллекции: черный, серый, изумрудный, электрик и бежевый. В представленной коллеции много ручной работы, вышивки и тканей, расшитых пайетками. Сочетание женственных линий линий кроя с агрессивной сексуальностью конструктивных форм – такое современное прочтение женской природы Джемалом Махмудовым не оставило равнодушным ни одного зрителя в зале.

Генеральный бьюти партнер ManlyPRO

Официальные партнеры: Hyatt Regency Sochi, Bosco Riviera, New Models, салон "Сияние", детский продюссерский центр «Маленькая Принцесса Сочи», Море цветов Сочи, Fashion Future, Фаберлик, Ауди Центр Сочи, Barceloneta, London Restaurant Group, агентсво Wedding Key, магазин профессиональной косметики «Индустрия красоты», Л'этуаль, MosArtBar, Ресторан выездного обслуживания «Белые Росы».

Официальные инфо-партнеры: Media Family, Русское Радио – Сочи, DSCD, KULIKOVA group, Geometria

При поддержке: Администрация города Сочи, Роскультцентр

Автор и руководитель проекта: Апроян Папин Геворкович

Фото - Dima Babushkin