Sochi Fashion Week 2018 осень. День третий

Стильный сочинский ресторан «Кофемания» в здании морского вокзала едва ли мог вместить всех желающих – известный итальянский fashion фотограф Антонио Федерико провел в Сочи свой мастер-класс. Антонио работает с ведущими зарубежнными домами моды, в его объективе побывали известные мировые топ модели. Антонио убежден – успех любого дела возможен только при отличной команде и вере в свои силы. Фотография – не исключение. При построении отличного кадра важно всё: свет, знание правил композиции и выбор модели, сплоченность команды. Но самое важное, несомненно, творческая и эмоциональная составляющая – когда в руках фотографа фотоаппарат, а перед ним красивая девушка – нельзя останавливаться, нужно творить! Антонио подчеркнул важность эмоциональной связи с моделью, ведь творчество – результат работы сердца и души. И кадр эмоционально должен «сложиться». Демонстрируя практические приемы построения визуального fashion образа – приемы съемки, варианты освещения и позировки модели, Антонио сделал акцент на то, что каждый удачный кадр – результат работы многих людей, команды. И работа, особенно творческая, должна быть неотъемлимой частью жизни человека – неизменно стильный итальянец живет модой, использует любую возможность знакомиться с новыми людьми и заставляет людей задумываться над тем, что мода – не просто развлечение, а невероятно сложный процесс, охватывающий множество задействованных в нем людей.

1 / 31 2OKA.GF





























































Третий день показов Sochi Fashion Week открыл показ бренда детской одежды 2OKA.GF. Название бренда - производное от имен трех энергичных основательниц. На подиуме сочинской недели моды молодой бренд продемонстрировал капсульную коллекцию для юных модниц и продемонстрировали стильную и комфортную одежду городского стиля. Основательницы бренда убеждены – ребенок хочет выглядеть красиво всегда, не только на праздники и важные события. Особое внимание в коллекции уделено аксессуарами и стильным деталям каждого представленного образа. При выбранной цветовой гамме – серый, пастельные тона – каждый выход моделей действительно удивлял зрителей оригинальностью и точно подчеркнутой индивидуальностью каждой маленькой модели. Городской стиль для маленьких модниц – это сочетние разных стилей, отсутствие правил и свобода выражения. Создатели 2OKA.GF точно знают – индивидуальный стиль и образ ребенка, как и его взаимоотношения со сверстниками, формируется с самого детства – и поэтому взрослые должны предлагать ему стильные решения на каждый день и помогать вырасти в успешного взрослого!

1 / 82 Пурпурное небо



































































































































































Бренд «Пурпурное небо» (г. Красноярск) представил невероятно яркую коллекцию, акцент в которой был сделан на верхнюю одежду – пальто и утепленные жилеты. Сочная палитра цветов, живописные известные принты создают вокруг себя атмосферу радости и вдохновения, обращая на себя внимание окружающих. Качество, комфорт, простота – так можно охарактеризовать вещи бренда. При этом – акцент на эксклюзивность, желание выделять из толпы и оставаться жентвенной. Энергетика показанной коллекции не оставила зрителей равнодушными – сразу после показа backstage наполнился желающими купить понравившиеся пальто от дизайнера Натальи Румянцевой и ее бренда «Пурпурное небо».

1 / 42 JUDY GREEN



















































































«JUDY GREEN» (г. Москва) - бренд, делающий ставку на лаконичный дизайн и беспроигрышный белый цвет. Чем старше становится женщина, тем больше белой одежды должно быть в ее гардеробе – дизайнер бренда следует словам легендарной Коко Шанель и создает элегантные образы, основой которых становится именно этот «идеальный» цвет. В показе четко прослеживалось три существующих блока – капсула для расслабленного утра, для передвижений и путешествий и вечернего выхода. Белые блузы, жакеты, костюмы продемонстрировали изысканность белого цвета и варианты перевоплощений современной девушки в течение дня. Стильным завершением образов коллекции бренда JUDY GREEN стали аксессуары и украшения дизайнера Анны Скороходовой. Цвет, размер и стиль аксессуаров не просто гармонировали с одеждой, а добавляли образам притягательности и шика.

Генеральный бьюти партнер: ManlyPRO

Официальные партнеры: Hyatt Regency Sochi, Bosco Riviera, New Models, салон "Сияние", детский продюссерский центр «Маленькая Принцесса Сочи», Море цветов Сочи, Fashion Future, Фаберлик, Ауди Центр Сочи, Barceloneta, London Restaurant Group, агентсво Wedding Key, магазин профессиональной косметики «Индустрия красоты», Л'этуаль, MosArtBar, Ресторан выездного обслуживания «Белые Росы».

Официальные инфо-партнеры: Media Family, Русское Радио – Сочи, DSCD, KULIKOVA group, Geometria

При поддержке: Администрация города Сочи, Роскультцентр

Автор и руководитель проекта: Апроян Папин Геворкович

Фото - Dima Babushkin