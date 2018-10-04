Sochi Fashion Week 2018 осень. День второй

Второй день Sochi Fashion Week начался со сказки и красоты, которую подарил гостям недели моды бренд детской одежды LETTY. Дизайнеры бренда делают всё возможное, чтобы юные девочки чувствовали себя самыми красивыми принцессами не только на праздничных мероприятиях, но и отправляясь рядом со стильными родителями в гости или на прогулку.

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Предметы одежды детского гардероба, на которых стоит лейбл «LETTY», отличает изысканный стиль и гармоничная, в меру шикарная для ребенка отделка. Это один из тех брендов, которые как раз не пытаются надеть на маленькую девочку вещи будто со взрослого плеча, но подходящего размера. Используя натуральные ткани, уделяя особое внимание комфорту надевания и свободе движения для ребенка, дизайнеры бренда ставят перед собой задачу с детства прививать юным модницам хороший вкус и любовь к качеству и индивидуальности. Особенность коллекции в ее капсульности – здесь присутствует одежда для разных случаев и отлично сочетающаяся между собой – и в одновременной разноплановости. Платья и комплекты нежных «девчачих» цветов выполнены в разной стилистике – ведь даже совсем юные принцессы имеют свои предпочтения: кто-то любит яркое и праздничное, а кому –то нравятся простые и строгие вещи. Очень корректно в коллекции представлена линия декора – очень дозированное использование страз, кружева, жемчуга лишь намекают на тему женственности юной девочки, оставляя ее маленькой милой принцессой, которой еще только предстоит вырасти в стильную, нежную, успешную и неповторимую девушку.

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Прекрасно известный сочинцам бренд STEPANETS представил на подиуме коллекцию «Предвкушение», навеянную дерзкими мечтами дизайнера бренда Александры Степанец. О чем мечтает Александра? Предвкушение праздника, весны или лета, любви или счастья? Александре уже давно удается сочетать простоту кроя и сложность отделки, концептуальность показа с максимально выгодной и интересной для зрителя демонстрацией одежды. Героиня коллекции «Предвкушение» - девушка, скользящая по жизни, как по подиуму – она манит, дразнит, возбуждает чувства и учащает сердцебиение мужских сердец. Каждый предмет гардероба – платье, юбку, блузу, брюки, жакет – Александра превратила в мечты, идеи и возможности в историю преображения. Кажется, Александра хотела рассказать историю о свободе, при которой в поворотные моменты жизни женщина может смело менять мир вокруг себя, открыто выражать свои эмоции и смело бросаться в объятия неизвестности. Женские мечты сбываются всегда – в элегантном ли платье – черном, белом, винном, синем или ослепительно белом или угольно черном брючном комплекте – это вовсе не важно, если этот наряд полностью соответствует ее настроению.

Street wear бренд Black Star Wear представил на подиуме Sochi Fashion Week стильные практичные модели, которые уже доступны к заказу. В рамках показа бренда гости недели моды смогли увидеть весь street – wear гардероб от Black Star - от базовых вещей нейтральных оттенков до уникальных моделей с контрастными принтами, порезами и надписями, которые делают образ парня или девушки запоминающимся и говорящим об определенном образе жизни в городской среде. Традиционные для бренда удлиненные лонгсливы свободного кроя с надписями в стилистике бренда; стильные спортивные костюмы WORLDWIDE с принтами в виде иероглифов, означающих Черная звезда – Black Star; бомберы с необычными принтами и рисунками – лейбл Black Star Wear транслирует модную историю социальной среды молодых людей на улицах любого города. Главное здесь – свобода, качество, комфорт и готовность к любой жизненной ситуации. “Всё начинается с простых идей на листе, И уже завтра ты увидишь поколение…” – эти слова из песни Тимати как нельзя лучше отражают и философию бренда одежды Black Star Wear.

Генеральный бьюти партнер ManlyPRO

Официальные партнеры: Hyatt Regency Sochi, Bosco Riviera, New Models, салон "Сияние", детский продюссерский центр «Маленькая Принцесса Сочи», Море цветов Сочи, Fashion Future, Фаберлик, Ауди Центр Сочи, Barceloneta, London Restaurant Group, агентсво Wedding Key, магазин профессиональной косметики «Индустрия красоты», Л'этуаль, MosArtBar, Ресторан выездного обслуживания «Белые Росы».

Официальные инфо-партнеры: Media Family, Русское Радио – Сочи, DSCD, KULIKOVA group, Geometria

При поддержке: Администрация города Сочи, Роскультцентр

Автор и руководитель проекта: Апроян Папин Геворкович

Фото - Dima Babushkin