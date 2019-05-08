Sochi Fashion Week 2019 весна. 5 день. Финал

Заключительный день весеннего сезона Недели Моды в Сочи начался с содержательной деловой программы: Любовь Ортега, основатель студии “WOW BEAUTY”, на мастер классе для фотографов, стилистов и визажистов рассказала о том, как собрать классную команду на fashion съемку и покорить весь мир.

В рамках деловой программы 5го дня гости Sochi Fashion Week получили уникальную возможность встретиться с одним из самых влиятельных людей в индустрии моды, Лилией Рах - байером, учредителем Sauvage Group, владелицей магазинов модной одежды, в которых представлены многочисленные всемирно известные бренды. Лилия Рах – председатель генерального совета международной ассоциации байеров. Public Talk получился очень искренним и душевным – Лилия Робертовна не только рассказала о своем сложном и интересном пути в моду, но и о своем отношении к работе байера, дружбе с модными домами и признанными мировыми дизайнерами. Самое главное, подчеркнула Лилия Рах, это умения и желание слышать, видеть и чувствовать. Именно эти три составляющих, помноженные на трудолюбие, по мнению эксперта с мировым именем, позволят научиться любой професии и покорить любые высоты, в том числе и модные.

1 / 56 Татьяна Салтовец















































































































Татьяна Салтовец

Дизайнер Татьяна Салтовец представила на подиуме Sochi Fashion Week коллекцию осень/зима 2019/20 под названием «Сияй сейчас и навсегда». Юные модели, следуя тенденциям и трендам взрослой моды, продемонстрировали яркие и модные образы для мальчиков и девочек. Три направления коллекции - спорт шик, повседневные луки и вечерние наряды – полностью отвечают жизненным потребностям современного ребенка. Трендовые лосины из металлизированной ткани, юбки и брюки, комплекты из ткани с пайетками, декорированные стразами и пайетками кепки, комфортные кардиганы и свитшоты – стильный выход для юных модников обеспечен! Повседневные образы в прочтении дизайнером Татьяной Салтовец – это гармоничные миксы удобной одежды в разнообразной цветовой гамме. Для вечерних выходов юных принцесс дизайнер предложила роскошные наряды всевозможных фасонов – платья с пышными юбками и шлейфами в богатой цветовой гамме, искрящиеся ткани, богатая отделка стразами и жемчугом, силуэтные решения мысленно отсылали к дизайнерским моделям для взрослых, демонстрировавшихся на мировых подиумах в течение нескольких сезонов.

1 / 41 Miss Mira

















































































Miss Mira

Бренд Miss Mira – творческий союз дизайнеров Лейлы Карчаевой и Залины Таовой из Кабардино - Балкарии. Девушек объединяет оригинальный вкус, творчество и, конечно, любовь к детям. На подиуме девушки представили коллекцию под названием «Горный бриллиант». Используя конструктивные элементы национальной одежды Кавказа, дизайнеры добавили в предметы одежды королевской роскоши Европы – натуральные камни, меха, шелка. Дорогие ткани со сложными вышивками и отделками, бархат, головные уборы – элементы национальной одежды, прошедшие через века спустились на подиум с удивительных высокогорий Северного Кавказа, как и цветочные принты, словно ожившие на складках платьев. Цветовая гамма коллекции также соответствовала традициям – черный и белый, считающиеся на Кавказе нейтральными цветами, роскошный зеленый, графитовый, синий. Силуэты костюмов раскрывают понятие дизайнеров о женской красоте, которое так же заложено в творчество традицией – прилегающие силуэты с затянутой талией и плавно расширяющейся линией книзу. Но, если изучая историю национального костюма кавказских народностей можно поражаться сочетанию простоты и изысканности, практичной нарядности, то в современной интерпретации костюма границы этнокультурных традиций размываются, дизайнеры по-новому открывают художественные принципы народного искусства и привносят в него соответствующие сегодняшнему дню понимания «статусности», богатства и роскоши.

1 / 35 Пурпурное небо





































































Пурпурное небо

Дизайнер бренда «Пурпурное небо» Наталья Румянцева из Красноярска дебютировала со своей коллекцией на подиуме Sochi Fashion Week в прошлом сезоне и сразу же имела успех у байеров и признание публики. Делая акцент на яркости и своеобразии верхней одежды - плащей, пальто и жилетов, при помощи которых можно создать яркие повседневные образы, дизайнер создала отличное коммерческое предложение для современных модниц. Верхняя одежда, выполненная в сочной цветовой гамме, со смелым color blocking, с узнаваемыми трендовыми принтами – вполне самостоятельный, уместный и практичный акцент женского гардероба. Как и показанные брендом купальники, которые будут отлично смотреться на фото на фоне шикарного отеля.

Делая шаг навстречу стилю, необходимо всегда четко понимать, где пролегает грань между стилем и эпатажем. Одежда от бренда Натальи Румянцевой - для девушек, которые не планируют выходить в однотонных базовых вещах, не признают трендом монохромные total looks и готовы привлекать к себе внимание вызывающими принтами и собственным соотвествующим характером. В остальных случаях прекрасные яркие пальто рискуют зависнуть в шкафу рядом с черным пуховиком и любимой кожаной косухой!

1 / 18 Judy Green



































Judy Green

Дизайнер Татьяна Саврицкая назвала свою коллекцию «Богемная рапсодия» и представила одежду богемного стиля с собственной философией. Показ открылся выходом моделей, демонстрирующих повседневные образы, вписывающиеся в курортный гардероб современной девушки: жакет с намеком на морской китель с отделкой золотым шнуром, блуза с воротником – имитацией матросского гюйса, свободное платье с принтом, светлые комлекты со свитшотами. Свобода и раскрепощенность коллекции бренда Judy Green находится где то посередине между гламурным шиком и викторианским бохо: с одной стороны, дизайнер использовала легкие, нежные ткани - полупрозрачный шифон, бархат, гипюр и хлопок, богатое декорирование камнями и яркими бусинами; с другой стороны сочетания нежности и женственности с удобством повседневных моделей, многослойность и кружева отсылают зрителя к викторианской богеме. Различные фактуры тканей, перья, кисточки, бахрома – запомнить все образы коллекции не представлялось возможным. Тем не менее, каждый образ был самодостаточным и завершенным. Некоторые луки были дополнены изящным и аутентичным аксессуаром – плетеными шляпками от известного российского бренда LIA GUREEVA. Аксессуарный ряд коллекции также дополнили изделия бренда украшений ANNA SKOROKHODOVA. Настоящим гимном женской красоте стали платья для светских выходов, в каждой детали которых читалась чувственность образов, воплощенная в глубоких вырезах и смелых декольте, широких поясах, подчеркнувших талии, отделки жемчугом, перьями и густой бахромой.

1 / 27 SHATU





















































SHATU

Светлана Шатуова, дизайнер бренда SHATU, который работает на российском рынке с 1997 года, каждой коллекцией удивляет и приглашает зрителей в свой волшебный мир – путешествий, эмоций или, как на подиуме Sochi Fashion Week, в мир сказок. Новая коллекция SHATU осень/зима 2020 – история про витиеватые переплетения сказочных узоров и впечатлений от любимых сказок на одежде, про искусство прошлых лет, которое при переосмыслении талантливым дизайнером становится не только бесконечным источником вдохновения, но и фундаментом для создания новых форм. Новая коллекция бренда – словно художественное обрамление женского тела. Каждый образ можно разглядывать бесконечно – на линии талии и декольте перенеслись узоры со страниц любимых сказок дизайнера, подчеркивая грациозность и изящество женщины. Светлана Шатуова раз за разом открывает в женских образах новые грани – в коллекции нет прямых отсылок к сказочным персонажам, но детали образов создают настроение волшебства – потрясающее французское кружево Solstiss, будто сплетенное на коклюшках; невероятно легкие, словно облака, свитера, фактура которых напоминает сказочные шалевые платки; оторочка воротников пальто мехом лисы; очень чистая и однозначная гамма коллекции – белый, молочный, черный, алый, голубой.

На подиуме можно было увидеть и знаковые для бренда силуэта – пальто с летучей кокеткой, платья с отделкой «жабо», которые зазвучали совершенно по-новому за счет декоративных элементов и сложных линий. Коллекция SHATU осень/зима 2010 – словно нарисованная рукой современного иллюстратора ожившая сказка с невероятно притягательными героинями.

1 / 40 SAUVAGE















































































SAUVAGE

Concept Store Sauvage — концептуальный мультибрендовый бутик для тех, кто любит разнообразие ценит иронию и индивидуальность в моде. Здесь можно найти как cамые смелые модные новинки и тренды мировых подиумов так и универсальные базовые вещи, обувь и аксессуары. На подиуме Sochi Fashion Week мультибрендовый бутик SAUVAGE представил коллекцию, отражающую переменчивое настроение улиц курортного города, его характеры, запахи, эмоции, настроение. Байер с мировым именем, стилист и эксперт в области моды, Лилия Рах сама стилизовала коллекцию и учавствовала в организации показа начиная от самых мельчайших деталей до музыкального настроения. Лилия Рах и ее команда показали на подиуме то, как создается единый концепт, образ, настроение и картинка, которая складывается в воображении клиента, который заходит в магазин, где представлены предметы одежды люксовых брендов в определенной подаче для тех или иных покупателей. Компания SAUVAGE работает с более чем 400 брендов. Коллекция была собрана из порядка 25 представленных на территории Южного федерального округа: Jill Sunder, ZIMMERMANN, JACQUEMUS, MONSE, VERSACE, SACAI и многих других. Экологичность, комфортность, яркие тренды и многолетняя стилистика мировых брендов, не имеющая отношения к fast fashion, своеобразное “кино” на подиуме, которое так любит в реальной жизни владелица сети бутиков SAUVAGE, - зрители получили возможность не только увидеть собственными глазами, но и услышать, почувствовать настроение и ощущение одежды, которая демонстрировалась на подиуме. Показ состоял из нескольких блоков: модные дома, которые являются настолько завершенными, что не приемлют вмешательства извне ни в один комплект (Haider Ackermann, Jill Sunder, Versace и др.); блок, насыщенный романтизмом и сексуальностью – JACQUEMUS и ZIMMERMANN - легкий, харизматичный, носибельный каждый день; немножко сумасшедший и непредсказуемый SACAI, очень «куротный» и беззаботный MONSE, дополненный шляпками от Maison MISHEL. Характер харизматичной и неуемной Лилии Рах чувствовался в каждом представленном образе – даже когда это была демонстрация конкретного подиумного masterpiece из коллекции того или иного бренда, подиум наполнялся иным запахом – насыщенным нотами вальяжности и чувственного наслаждения именно того самого теплого южного города, который принял Sochi Fashion Week и где находится один из бутиков знаменитого мультибренда SAUVAGE, чье настроение задается не только местом нахождения, но и безошибочным видением его основательницы.

Генеральный партнер: Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi

Официальный бьюти партнер - компания Beautydrugs

Официальные партнеры: J.P. Chenet,

Алтайская минеральная вода - petroglyph,

Яндекс Такси, модельное агенство: New Models, ресурсный центр Фэшн Хаб, Караоке клуб Опера, Семейное кафе Маракуйя, Media Family, Русское Радио – Сочи

При поддержке Администрации города Сочи.

При поддержке: Администрация города Сочи, Роскультцентр

Автор и руководитель проекта: Апроян Папин Геворкович

info@sochifashionweek.ru

Фото - Dima Babushkin