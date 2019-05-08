Sochi Fashion Week 2019 весна. День 1

Sochi Fashion Week стартовала в RADISSON BLU RESORT & CONGRESS CENTRE (г. Сочи, Имеретинская низменность, ул. Голубая 1а) 1 мая. В течение ближайших пяти дней на побережье "Русской Ривьеры" пройдут модные показы молодых дизайнерских марок, известных российских дизайнеров и лекции ведущих экспертов модной индустрии.

Очередной сезон Sochi Fashion Week начался с пресс конференции организаторов, на которой продюссер проекта Папин Апроян озвучил программу недели моды, представил хэдлайнеров и вектор развития обширной образовательной программы мероприятия.

Бьюти партнер Недели Моды в Сочи – BEAUTYDRUGS, онлайн-магазин селективной парфюмерии и косметики, предлагающий самый трендовые новинки в сфере красоты и ухода, подготовил для визажистов, стилистов и гостей мероприятия насыщенную программу мастер-классов.

В первый день Sochi Fashion Week состоялось две презентации, которые явно расширили представление присутствовавших о селективной парфюмерии и уходе за волосами.

Лекционную программу проекта открыл Public Talk на тему «Мода – это бизнес» с Президентом Международной ассоциации байеров и фэшн-директором Milo Group Георгием Ростовщиковым. Являясь одним из самых востребованных на рынке экспертов, Георгий не только рассказал о своем опыте, но и об элементарных основах и принципах работы моды, как бизнеса и правилах создания коммерческих коллекций для того, чтобы молодой бренд мог быть рентабелен и конкурентоспособен на модном рынке. Мода – не только творчество, но и суровый бизнес со своими правилами и закономерностями. Георгий объяснил роль и задачу байеров в модной индустрии, важность адаптации коллекции к коммерческой реализации и ряд тех важных пунктов, которые очень важны для молодой марки. В модном бизнесе может не быть второго шанса, подчеркнул Ростовщиков, призывая дизайнеров делать не только «фантазийные» вещи для эффектного показа, но и те, которые способны дальше «жить», в которых человек может себя комфортно ощущать и надевать их в реальной жизни. Хорошие фотографии, интернет – активности, участие в выставках, правильный баланс между fashion и коммерческой частью коллекции, четкое позиционирование своего бренда – то, на что Президент Международной ассоциации байеров настоятельно порекомендовал обратить внимание.

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BLACK STAR x СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ

Первый день показов Sochi Fashion Week открылся показом детской коллекции бренда BLACK STAR x СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ.

Показ объединил разные направления и философии, представив своеобразную коллаборацию двух поколений.

На сегодняшний день модные коллекции бренда Black Star Wear пользуются популярностью не только среди почитателей творчества репера - основателя бренда, но и среди поклонников street style. Современность, комфорт, оригинальный дизайн – основные черты всех линий одежды бренда присутствуют и в коллекциях для детей. Бренд BLACK STAR погрузил участников показа в волшебный мир, где дети не просто продемонстрировали одежду, а предстали одновременно и сказочными персонажами, и стильными героями современности.

Каждое изделие уникально, выполнено из 100% натурального материала, а светоотражающие и водоотталкивающие элементы подчеркнули современность исполнения коллекции.

Два направления, две стихии - старое и любимое пересекается с новым и модным, нежность и страсть, детство и взросление, доброта и экстравагантность. Красочные и забавные герои любимых мультфильмов, порой появляющиеся на изделиях в не совсем стандартных вариантах, явно уравновесили некоторую «взрослость» представленных моделей одежды. Свитшоты, толстовки, комбинезоны, жилеты с карманами, шорты и защитная форма – всё как у взрослых. Юных модников нужно воспринимать всерьез – они не только в курсе последних трендов, но и готовы комфортно себя чувствовать в одежде с трендовыми элементами деконструктивизма и смелым цветовым решением. Вероятно, именно об этом повторявшаяся на вещах надпись «we are your future» (мы – ваше будущее).

Коллекцию представило на подиуме популярное модельное агентство MATRESHKA KIDS.

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Ирина Шарлау

Бренд Ирины Шарлау знаком столичным искушенным модницам, которые не прочь окунуться в атмосферу волшебства – в студии дизайнера в Москве создаются волшебные платья для маленьких принцесс, юных невест и благородных дам. Главные составляющие в работе дизайнера бренда – индивидуальный подход к клиентам, разнообразие модельного ряда, корпоративная работа мастеров над каждым платьем и обилие ручной вышивки и декора. На подиуме Sochi Fashion Week Ирина Шарлау представила свою новую коллекцию Queen B&W. Дизайнер сыграла на цветовых контрастах: сочетании черного с белым, золота и серебра, оставаясь верной своей традиции - созданию для каждого платья отдельной истории, сотканной из бисера, множества страз, бусин и пайеток и роскошных тканей. Богатые вышивки и пышные подолы, состоящие из десятков метров ткани, не придают творениям тяжеловесности и монументальности - платья тем не менее остаются легкими, изящными и порой даже кажутся вовсе невесомыми. Отдельным блоком коллекции можно выделить вечерние платья черного цвета с богатым декором рукавов и плечевого пояса – неувядающую классику для торжественных мероприятий. Образы завершили короны ручной работы от дизайнера Юнны Сафарьян, создав ощущение завершения той самой сказки, где все счастливы и принцесса грациозно движется в своем волшебном платье навстречу своей мечте. Официальными лицами коллекции Queen B&W стали юные модели Нефедов Николь-Александра @2005anicole и Семикова Виктория@victoriyasemikova , которые уже представляли наряды бренда на Неделе моды в Москве.

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Christina Russo

Главным настроением в творчестве молодого российского бренда Christina Russo стала женственность и сексуальность. Облегающие платья с подчеркнутой линией талии, женственные жакеты с акцентированным плечевым поясом, ткани с актуальным принтом в горох и глубокие вырезы в сочетании с ярким макияжем – весь арсенал успешной жительницы мегаполиса удачно был представлен на подиуме Недели моды в Сочи. Открыла показ модель, образ которой был стилизован в лучших традициях явления светской львицы на мероприятие: довольно короткое платье с глубокой линией декольте спереди в стилистике Pin Up с принтом в горох.

Героини коллекции бренда Christina Russo явно не боятся быть открытыми и сексуальными, с гордостью демонстрируя части великолепного тела окружающим.

Облегающие силуэты, геометрия мелких принтов, расширенные плечи жакетов и женственных платьев, элегантные бельевые формы порой отправляли мысли зрителей к образам героинь из шпионских фильмов о красотках, которые в невероятно сексуальных платьях готовы не только покорять весь мир и останавливать землю, но и спокойно ждать свидания с достойным мужчиной за столиком уютного маленького кафе где-то в одном из районов Венеции или Парижа.

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SILVASHI

SILVASHI – бренд российского дизайнера Светланы Сильваши, которая создаёт коллекции женской одежды и минималистичные аксессуары, вдохновлённые скандинавской эстетикой, естественностью природы и окружающей среды. Пять базисов бренда SILVASHI: простота, монохромность, классический принт, комфорт и натуральные ткани нашли отражение в коллекции, закрывавшей первый день показов Sochi Fashion Week. Основу коллекции составили базовые предметы гардероба, которые не просто гармонично сочетаются друг с другом, но и позволяют женщине быть собой, а не примерять на себя чей – то чужой образ. Причем составляющие образов, представленных на подиуме, могут успешно жить своей жизнью с другими обитателями вашего гардероба, независимо от изменчивости модных тенденций. Динамичность и удобство, качество и творческий подход могут находить отражение в столь необходимых каждый день деловых и повседневных костюмах, офисных рубашках, тренчах и комфортных платьях – дизайнер Светлана Сильваши с успехом доказывает этот факт не первый год. Цветовая палитра коллекции с доминированием природных бежевых, песочных, белых, земляных оттенков, разбавленные свежими акцентами насыщенных цветов, в сочетании с фактурами актуальных материалов отлично вписывается в концептуальный гардероб стильной горожанки, ценящей комфорт, качество и разнообразие одежды.

Завершился насыщенный первый день Недели моды в Сочи грандиозной After Party по случаю открытия Sochi Fashion Week в караоке баре Опера в ТРЦ Мандарин. Уютный элегантный зал едва ли вместил всех гостей модного мероприятия, которые смогли прочувствовать в течение этой бурной ночи настоящее вокально – гастрономическое удовольствие. За музыкальное настроение гостей отвечала самая яркая девушка – диджей Краснодарского края, DJ Kaprizz. Музыкальные сеты, в которых замешаны изысканная роскошь и дух рок-н-ролла в сочетании с безудержной харизмой и энергетикой этой талантливой девушки, сделали вечеринку открытия яркой и незабываемой, обеспечив настроение «fashion» до самого раннего утра!

Генеральный партнер: Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi

Официальный бьюти партнер - компания Beautydrugs

Официальные партнеры: J.P. Chenet, Алтайская минеральная вода - Petroglyph, Яндекс Такси, модельное агенство: New Models, ресурсный центр Фэшн Хаб, Караоке клуб Опера, Семейное кафе Маракуйя, Media Family, Русское Радио – Сочи, Кейтеренговая компания Лилия, DIVAGE, компания Rent Day Everyday, декоративная косметика Elian Russia.

При поддержке: Администрация города Сочи, Роскультцентр

Автор и руководитель проекта: Апроян Папин Геворкович

info@sochifashionweek.ru

Фото - Dima Babushkin