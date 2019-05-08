Sochi Fashion Week 2019 весна. День 2

Sochi Fashion Week – это всегда «про вдохновение». Второй день яркого события на юге России начался с двух вдохновляющих мастер классов от бьюти партнера недели моды – BEAUTYDRUGS. Секреты креативного макияжа от декоративного бренда Danessa Myricks удивили многофункциональностью и доступностью каждому. Второй мастер класс был посвящен must have в косметичке любой девушке – правильным профессиональным кистям для макияжа.
Не менее вдохновляющим и интересным стал Public talk с Филиппа Черони, генеральным директором WHYTEBOX, производителя успешных на мировом рынке итальянских брендов. В рамках встречи харизматичный итальянец рассказал о сложностях, с которыми на его европейский взгляд сталкивается начинающий российский дизайнер и раскрыл секреты успешного продвижения бренда на европейском рынке и о возможностях для молодых дизайнеров, которые сегодня открываются при сотрудничестве с европейскими фабриками.
Как быть художником и при этом зарабатывать на собственном таланте деньги, рассказал Андрей Образцов, совладелей галереи Fine Art.
EMTY kids wear
Второй день показов Sochi Fashion Week открыл бренд детской одежды из уютных трикотажных тканей EMTY kids wear. Основа коллекции бренда – мягкие уютные костюмчики – тройки, толстовки, джоггеры, футболки для юных модников и модниц, платья спортивного кроя для девочек. Дизайнер бренда – Элина Зумакулова – самый юный дизайнер Sochi Fashion Week, ей всего 16 лет. Свою коллекцию она назвала «Сила и Красота». Создатель бренда уверена, что такая комфортная одежда для детей благодаря спортивному крою отлично подходит для их активного образа жизни и необходимых им прогулок на свежем весеннем воздухе. Но даже являясь явными приверженцами спорт шика, дизайнер EMTY kids wear уверена, что девочек с раннего детства нужно приучать к романтике, женственности и ощущению «леди» по жизни. Поэтому, если и спортивный костюмчик для девочки – то кипельно белого цвета с модными яркими лампасами, если трикотажное черное платье – то с модным декором. Особое внимание бренд уделяет выбору тканей – гипоаллергенных, дышащих и мягких и форме изделий, не стесняющей свободы движений ребенка.
PURE SOUL
Бренд PURE SOUL существует с 2016 года. Одежда этой марки быстро приобрела поклонниц не только в Москве, но и за ее пределами. Особенно полюбились роскошные платья юным звездам поп-сцены – ведь элегантность и красота нарядов зашкаливает! Воздушные и нежные платья в стиле барочного ампир с рюшами из фатина, с отстегивающимся шлейфом и романтичным названием «Париж» - несомненный must have для маленьких принцесс и юных выпускниц. Яркая летняя коллекция выполнена в цветах моря, солнца, южных рассветов и закатов. Обилие деталей – аксессуары, крупные банты на открытых спинках, воздушные перья на рукавах и изысканная цветовая гамма создают образы, достойные самого изысканного бала. Прелесть таких нарядов в том, что они выглядит торжественно и стильно, словно классическое вечернее платье. Но в них удобно активно двигаться, танцевать и веселиться, а что ещё нужно юным принцессам?
ELLE SOBO
Основательница бренда ELLE SOBO Эльнара Жусупова всерьез задумывается о проблемах окружающей среды. В лукбуках бренда используются полиэтилен и цветы – как своебразное послание миру и призыв задуматься не только о тренде на моду, но и на экологию, в том числе и в одежде. Концепцию показа дизайнер воплотила в жанре “кто знает тот поймет” – дефиле началось с почти акробатического выступления девушки, одетой в нечто из полиэтилена, модели выходили с полиэтиленовыми пакетами на ногах вместо обуви и “упакованными” в пленку ногами. Возможно, так Эльнара Жусупова представляет себе один из возможных вариантов будущего, в котором апокалипсис придет к нам в костюме из пластика, перепроизводство которого стало проблемой уже сейчас. Философия марки предполагает, что женственность и элегантность – неизменные составляющие любого женского образа, даже женщины будущего. Дизайнер бренда делает ставку на модели одежды, лишенные отпечатка сиюминутности модных трендов – классическое направление коллекции представлено интерпретацией французского шика и незабвенных образов Коко Шанель с креативными элементами и классических тренчей. Большую роль в коллекции играет цвет – Эльнара Жусупова отдает предпочтение натуральным природным цветам, создавая лаконичные и выверенные образы. В приоритете природные оттенки белого, бежевого и песочного цветов; основная тема коллекции – уютный комфорт, натуральность и мягкость.
Артем Шумов
Хедлайнер второго дня Sochi Fashion Week Артем Шумов родом из Санкт Петербурга делает носибельную одежду для мужчин. Тем не менее, ее легко можно считать агендерной – вещи из коллекции легко может примерить на себя и смелая девушка, ведущая динамичный образ жизни. В силу образа жизни самого Артёма – постоянные перелеты между Шанхаем и Москвой, в коллекции большое количество легко комбинирующихся между собой минималистичных вещей из немнущихся легких тканей. Новая коллекция Артема Шумова – история о молодом человеке, который открывает в себе художника. Поэтому на классических рубашках, пиджаках, пальто, брюках появляются яркие акценты: вручную раскрашенные воротники, контрастные отделки и яркие подкладки, цветные вставки на коленах брюк. Дизайнер призывает каждого к модным экспериментам и бесстрашным миксам – ведь собственный стиль человека всегда вне модных тенденций и временных рамок.
Генеральный партнер: Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi
Официальный бьюти партнер - компания Beautydrugs
Официальные партнеры: J.P. Chenet, Алтайская минеральная вода - Petroglyph, Яндекс Такси, модельное агенство: New Models, ресурсный центр Фэшн Хаб, Караоке клуб Опера, Семейное кафе Маракуйя, Media Family, Русское Радио – Сочи, Кейтеренговая компания Лилия, DIVAGE, компания Rent Day Everyday, декоративная косметика Elian Russia.
При поддержке: Администрация города Сочи, Роскультцентр
Автор и руководитель проекта: Апроян Папин Геворкович
Фото - Dima Babushkin
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