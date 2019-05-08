Sochi Fashion Week 2019 весна. День 2

Sochi Fashion Week – это всегда «про вдохновение». Второй день яркого события на юге России начался с двух вдохновляющих мастер классов от бьюти партнера недели моды – BEAUTYDRUGS. Секреты креативного макияжа от декоративного бренда Danessa Myricks удивили многофункциональностью и доступностью каждому. Второй мастер класс был посвящен must have в косметичке любой девушке – правильным профессиональным кистям для макияжа.

Не менее вдохновляющим и интересным стал Public talk с Филиппа Черони, генеральным директором WHYTEBOX, производителя успешных на мировом рынке итальянских брендов. В рамках встречи харизматичный итальянец рассказал о сложностях, с которыми на его европейский взгляд сталкивается начинающий российский дизайнер и раскрыл секреты успешного продвижения бренда на европейском рынке и о возможностях для молодых дизайнеров, которые сегодня открываются при сотрудничестве с европейскими фабриками.

Как быть художником и при этом зарабатывать на собственном таланте деньги, рассказал Андрей Образцов, совладелей галереи Fine Art.

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EMTY kids wear

Второй день показов Sochi Fashion Week открыл бренд детской одежды из уютных трикотажных тканей EMTY kids wear. Основа коллекции бренда – мягкие уютные костюмчики – тройки, толстовки, джоггеры, футболки для юных модников и модниц, платья спортивного кроя для девочек. Дизайнер бренда – Элина Зумакулова – самый юный дизайнер Sochi Fashion Week, ей всего 16 лет. Свою коллекцию она назвала «Сила и Красота». Создатель бренда уверена, что такая комфортная одежда для детей благодаря спортивному крою отлично подходит для их активного образа жизни и необходимых им прогулок на свежем весеннем воздухе. Но даже являясь явными приверженцами спорт шика, дизайнер EMTY kids wear уверена, что девочек с раннего детства нужно приучать к романтике, женственности и ощущению «леди» по жизни. Поэтому, если и спортивный костюмчик для девочки – то кипельно белого цвета с модными яркими лампасами, если трикотажное черное платье – то с модным декором. Особое внимание бренд уделяет выбору тканей – гипоаллергенных, дышащих и мягких и форме изделий, не стесняющей свободы движений ребенка.

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PURE SOUL

Бренд PURE SOUL существует с 2016 года. Одежда этой марки быстро приобрела поклонниц не только в Москве, но и за ее пределами. Особенно полюбились роскошные платья юным звездам поп-сцены – ведь элегантность и красота нарядов зашкаливает! Воздушные и нежные платья в стиле барочного ампир с рюшами из фатина, с отстегивающимся шлейфом и романтичным названием «Париж» - несомненный must have для маленьких принцесс и юных выпускниц. Яркая летняя коллекция выполнена в цветах моря, солнца, южных рассветов и закатов. Обилие деталей – аксессуары, крупные банты на открытых спинках, воздушные перья на рукавах и изысканная цветовая гамма создают образы, достойные самого изысканного бала. Прелесть таких нарядов в том, что они выглядит торжественно и стильно, словно классическое вечернее платье. Но в них удобно активно двигаться, танцевать и веселиться, а что ещё нужно юным принцессам?

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ELLE SOBO

Основательница бренда ELLE SOBO Эльнара Жусупова всерьез задумывается о проблемах окружающей среды. В лукбуках бренда используются полиэтилен и цветы – как своебразное послание миру и призыв задуматься не только о тренде на моду, но и на экологию, в том числе и в одежде. Концепцию показа дизайнер воплотила в жанре “кто знает тот поймет” – дефиле началось с почти акробатического выступления девушки, одетой в нечто из полиэтилена, модели выходили с полиэтиленовыми пакетами на ногах вместо обуви и “упакованными” в пленку ногами. Возможно, так Эльнара Жусупова представляет себе один из возможных вариантов будущего, в котором апокалипсис придет к нам в костюме из пластика, перепроизводство которого стало проблемой уже сейчас. Философия марки предполагает, что женственность и элегантность – неизменные составляющие любого женского образа, даже женщины будущего. Дизайнер бренда делает ставку на модели одежды, лишенные отпечатка сиюминутности модных трендов – классическое направление коллекции представлено интерпретацией французского шика и незабвенных образов Коко Шанель с креативными элементами и классических тренчей. Большую роль в коллекции играет цвет – Эльнара Жусупова отдает предпочтение натуральным природным цветам, создавая лаконичные и выверенные образы. В приоритете природные оттенки белого, бежевого и песочного цветов; основная тема коллекции – уютный комфорт, натуральность и мягкость.

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Артем Шумов

Хедлайнер второго дня Sochi Fashion Week Артем Шумов родом из Санкт Петербурга делает носибельную одежду для мужчин. Тем не менее, ее легко можно считать агендерной – вещи из коллекции легко может примерить на себя и смелая девушка, ведущая динамичный образ жизни. В силу образа жизни самого Артёма – постоянные перелеты между Шанхаем и Москвой, в коллекции большое количество легко комбинирующихся между собой минималистичных вещей из немнущихся легких тканей. Новая коллекция Артема Шумова – история о молодом человеке, который открывает в себе художника. Поэтому на классических рубашках, пиджаках, пальто, брюках появляются яркие акценты: вручную раскрашенные воротники, контрастные отделки и яркие подкладки, цветные вставки на коленах брюк. Дизайнер призывает каждого к модным экспериментам и бесстрашным миксам – ведь собственный стиль человека всегда вне модных тенденций и временных рамок.

Генеральный партнер: Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi

Официальный бьюти партнер - компания Beautydrugs

Официальные партнеры: J.P. Chenet, Алтайская минеральная вода - Petroglyph, Яндекс Такси, модельное агенство: New Models, ресурсный центр Фэшн Хаб, Караоке клуб Опера, Семейное кафе Маракуйя, Media Family, Русское Радио – Сочи, Кейтеренговая компания Лилия, DIVAGE, компания Rent Day Everyday, декоративная косметика Elian Russia.

При поддержке: Администрация города Сочи, Роскультцентр

Автор и руководитель проекта: Апроян Папин Геворкович

info@sochifashionweek.ru

Фото - Dima Babushkin