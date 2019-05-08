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Sochi Fashion Week (26)
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Артем Кузелев

Sochi Fashion Week 2019 весна. День 3

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  • 08 Мая 201917:19
Сюжеты: Sochi Fashion Week

Деловая программа третьего дня Недели Моды в Сочи открылась двумя мастер-классами о красоте и модных новинках от партнера проекта Beautydrugs.

Эстафету третьего дня интереснейших Public Talks продолжил один из главных российских стилистов и декораторов, Даниил Берг. Кто из нас не засматривался в бесконечно красивые витрины и сказочные детали в витринах знаменитого московского ЦУМа в Москве? Даниил Берг занимал должность креативного директора ЦУМа более 20 лет подряд. О моде, об источниках вдохновении, принципах работы и отношении к ней с любовью – вдохновляющий разговор с одним из самых опытных людей модной индустрии не оставил никого равнодушным. Даниил Берг подчеркнул, что удивлять или шокировать негативом очень просто в сегодняшней жизни. А вот дарить каждому человеку позитив и любовь своей работой – задача гораздо сложнее, но тем интереснее и нужнее для любого вида творчества.

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  • 2ОКА

2ОКА

Третий день показов Sochi Fashion Week открыл показ бренда детской одежды 2OKA.GF. Название бренда - производное от имен энергичных основательниц, которые уже не в первый раз представили на подиуме Недели моды в Сочи результат своего совместного творчества. Основательницы бренда уверены - городской стиль для маленьких модниц – это сочетние разных стилей, отсутствие правил и свобода выражения. Яркие образы для современных ребятишек были созданы с рассчетом подчеркнуть индивидуальность и характер каждого ребенка. Особое внимание в коллекции уделено аксессуарами и стильным деталям каждого представленного образа.  В фокусе марки – эксперименты с кроем, легкость, цветовые акценты.

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  • FAROAT

FAROAT

Дизайнер Мадина Тобоева назвала свою коллекцию, представленную на подиуме Sochi Fashion Week «Перламутровые облака». Платья для маленьких модниц действительно отличались яркой и радужной окраской, невесомостью фатина и переливались всеми цветами радуги от количества декора ручной работы. Цель основательницы бренда FAROAT – создавать одежду, в которую заложена история, сказка для ее обладательницы. Так романтичные облака спустились на подиум и превратились в платья, которые окутывают волшебством юных моделей. Учитывая невероятную популярность прозрачных платьев из сетки, дизайнер умело воплотила эту историю в трендовое коммерческое предложение для маленьких модниц!

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  • Модный дом Billion

Модный дом Billion

В Сочи появился новый модный дом – по крайней мере, так громко было заявлено на Sochi Fashion Week его создателями. Модный дом Billion – это творческий союз руководителей и мастеров в области дизайна и стилистики. Идейный вдохновитель проекта – дизайнер Светлана Анишина.  На подиуме Sochi Fashion Week модный дом Billion представил авторскую коллекцию одежды “TimeWave”. Философия коллекции – в сочетании времени и пространства, единстве и гармонии стиля и комфорта, мужчины и женщины. Этноминимализм с заявкой на интеллигентность и статусность – так дизайнер охарактеризовал коллекцию. Источником вдохновения для дизайнера явно послужили образы древнерусской культуры, откуда в предметах гардероба появились красочность и нарочитая декоративность. Некоторая эмоциональная экспрессия, с которой модели представляли коллекцию, рассказывала историю парности мужчины и женщины; модели выходили парами, представляя комплекты, сочетавшиеся между собой в цветовом решении или фактурах материалов. Баски, геометрия пройм на женских и мужских изделиях, платья - рубашки и сарафаны, этно-детали, силуэты моделей проиллюстрировали видение дизайнером образов, родившихся из сложных форм русского костюма, но пришедших на подиум в весьма упрощенном виде. Обращение дизайнеров к теме «русскости» сегодня вполне закономерная тенденция. Но именно в этом случае существует очень четкая грань между новой формацией «русскости» и превращением ее в новый лубок.

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  • Sublime

Sublime

Несмотря на то, что мода – вещь быстротечная, даже в этом мире есть список незыблемого и вечного, к которым относятся такие вещи, как женский пиждак и творения Коко Шанель и Ива Сен Лорана. Именно благодаря этим легендарным модельерам короткое двубортное пальто из грубого сукна или кожи, которое носили моряки, перекочевало с некоторыми изменениями в женские гардеробы и осталось в нем навсегда. Ценности госпожи Шанель: простота линий, свобода движений, классическая элегантность до сих пор будоражат ума дизайнеров. Дизайнер молодого бренда Sublime, которому не исполнилось еще и года, Юлия Киселева, представила на подиуме Sochi Fashion Week дебютную коллекцию «Soaring», обращаясь к извечной теме «идеального пиджака». В 16ти образах коллекции скрыта дата основания основания бренда и история о синтезе натуральной кожи и парящего шелка. Показ бренда – настоящая инструкция по тому с чем и как сочетать женский пиджак. Это история успешных женщин, которые готовы интерпретировать моду по - своему каждый день. Красота и женственность, комфорт и актуальность в любой ситуации, динамичность современного стиля жизни – с этими вызовами успешно справляется женский пиджак. Героиня коллекции «Soaring» сочетает его с актуальными прямыми или укороченными кожаными брюками, летящими струящамися платьями, модными велосипедками. Цвета коллекции: карамельный, бежевый, черный, белый. Юлии Киселевой удалось собрать привлекательные образы в единых колористических решениях, делая ставку на текстуры материалов и вариативность силуэтных линий образов.

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  • Saint Tokio

Saint Tokio

Хэдлайнер третьего дня Sochi Fashion Week – Юрий Питенин, основатель бренда Saint Tokio, как и ранее придерживается в работе над конструкцией и кроем сочетания противоречивых источников. Если бы вам удалось взглянуть на мудборд представленной на подиуме коллекции, вы бы увидели фото культовых моделей 90х с их нарочитой сексуальностью с обложек глянцевых того времени; костюмы главных героинь отечественного кинофильма “Зимняя вишня” и военные мужские плащи 20х и 30 х годов, которые дизайнер трансформировал в свои формы сложных кейпов – трансформеров. Перфорированные джемперы, оверсайз рубашки, полупрозрачные платья и брюки с логотипом бренда – используя микротренды сезона, Юрий Питенин не отказался и от своих знаковых сочетаний красного, черного и белого цветов, взяв за основную цветовую линию нежные и пастельные тона.

 

Генеральный партнер: Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi

Официальный бьюти партнер - компания Beautydrugs

Официальные партнеры: J.P. Chenet, Алтайская минеральная вода -  Petroglyph, Яндекс Такси, модельное агенство New Models, ресурсный центр Фэшн Хаб, Караоке клуб Опера, Семейное кафе Маракуйя, Media Family, Русское РадиоСочи, Кейтеренговая компания Лилия, DIVAGE, компания rent day everyday, декоративная косметика Elian Russia. 

При поддержке Администрации города Сочи.

Фото - Dima Babushkin

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