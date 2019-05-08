Sochi Fashion Week 2019 весна. День 3

Деловая программа третьего дня Недели Моды в Сочи открылась двумя мастер-классами о красоте и модных новинках от партнера проекта Beautydrugs.

Эстафету третьего дня интереснейших Public Talks продолжил один из главных российских стилистов и декораторов, Даниил Берг. Кто из нас не засматривался в бесконечно красивые витрины и сказочные детали в витринах знаменитого московского ЦУМа в Москве? Даниил Берг занимал должность креативного директора ЦУМа более 20 лет подряд. О моде, об источниках вдохновении, принципах работы и отношении к ней с любовью – вдохновляющий разговор с одним из самых опытных людей модной индустрии не оставил никого равнодушным. Даниил Берг подчеркнул, что удивлять или шокировать негативом очень просто в сегодняшней жизни. А вот дарить каждому человеку позитив и любовь своей работой – задача гораздо сложнее, но тем интереснее и нужнее для любого вида творчества.

1 / 26 2ОКА



















































2ОКА

Третий день показов Sochi Fashion Week открыл показ бренда детской одежды 2OKA.GF. Название бренда - производное от имен энергичных основательниц, которые уже не в первый раз представили на подиуме Недели моды в Сочи результат своего совместного творчества. Основательницы бренда уверены - городской стиль для маленьких модниц – это сочетние разных стилей, отсутствие правил и свобода выражения. Яркие образы для современных ребятишек были созданы с рассчетом подчеркнуть индивидуальность и характер каждого ребенка. Особое внимание в коллекции уделено аксессуарами и стильным деталям каждого представленного образа. В фокусе марки – эксперименты с кроем, легкость, цветовые акценты.

1 / 21 FAROAT









































FAROAT

Дизайнер Мадина Тобоева назвала свою коллекцию, представленную на подиуме Sochi Fashion Week «Перламутровые облака». Платья для маленьких модниц действительно отличались яркой и радужной окраской, невесомостью фатина и переливались всеми цветами радуги от количества декора ручной работы. Цель основательницы бренда FAROAT – создавать одежду, в которую заложена история, сказка для ее обладательницы. Так романтичные облака спустились на подиум и превратились в платья, которые окутывают волшебством юных моделей. Учитывая невероятную популярность прозрачных платьев из сетки, дизайнер умело воплотила эту историю в трендовое коммерческое предложение для маленьких модниц!

1 / 19 Модный дом Billion





































Модный дом Billion

В Сочи появился новый модный дом – по крайней мере, так громко было заявлено на Sochi Fashion Week его создателями. Модный дом Billion – это творческий союз руководителей и мастеров в области дизайна и стилистики. Идейный вдохновитель проекта – дизайнер Светлана Анишина. На подиуме Sochi Fashion Week модный дом Billion представил авторскую коллекцию одежды “TimeWave”. Философия коллекции – в сочетании времени и пространства, единстве и гармонии стиля и комфорта, мужчины и женщины. Этноминимализм с заявкой на интеллигентность и статусность – так дизайнер охарактеризовал коллекцию. Источником вдохновения для дизайнера явно послужили образы древнерусской культуры, откуда в предметах гардероба появились красочность и нарочитая декоративность. Некоторая эмоциональная экспрессия, с которой модели представляли коллекцию, рассказывала историю парности мужчины и женщины; модели выходили парами, представляя комплекты, сочетавшиеся между собой в цветовом решении или фактурах материалов. Баски, геометрия пройм на женских и мужских изделиях, платья - рубашки и сарафаны, этно-детали, силуэты моделей проиллюстрировали видение дизайнером образов, родившихся из сложных форм русского костюма, но пришедших на подиум в весьма упрощенном виде. Обращение дизайнеров к теме «русскости» сегодня вполне закономерная тенденция. Но именно в этом случае существует очень четкая грань между новой формацией «русскости» и превращением ее в новый лубок.

1 / 18 Sublime



































Sublime

Несмотря на то, что мода – вещь быстротечная, даже в этом мире есть список незыблемого и вечного, к которым относятся такие вещи, как женский пиждак и творения Коко Шанель и Ива Сен Лорана. Именно благодаря этим легендарным модельерам короткое двубортное пальто из грубого сукна или кожи, которое носили моряки, перекочевало с некоторыми изменениями в женские гардеробы и осталось в нем навсегда. Ценности госпожи Шанель: простота линий, свобода движений, классическая элегантность до сих пор будоражат ума дизайнеров. Дизайнер молодого бренда Sublime, которому не исполнилось еще и года, Юлия Киселева, представила на подиуме Sochi Fashion Week дебютную коллекцию «Soaring», обращаясь к извечной теме «идеального пиджака». В 16ти образах коллекции скрыта дата основания основания бренда и история о синтезе натуральной кожи и парящего шелка. Показ бренда – настоящая инструкция по тому с чем и как сочетать женский пиджак. Это история успешных женщин, которые готовы интерпретировать моду по - своему каждый день. Красота и женственность, комфорт и актуальность в любой ситуации, динамичность современного стиля жизни – с этими вызовами успешно справляется женский пиджак. Героиня коллекции «Soaring» сочетает его с актуальными прямыми или укороченными кожаными брюками, летящими струящамися платьями, модными велосипедками. Цвета коллекции: карамельный, бежевый, черный, белый. Юлии Киселевой удалось собрать привлекательные образы в единых колористических решениях, делая ставку на текстуры материалов и вариативность силуэтных линий образов.

1 / 36 Saint Tokio







































































Saint Tokio

Хэдлайнер третьего дня Sochi Fashion Week – Юрий Питенин, основатель бренда Saint Tokio, как и ранее придерживается в работе над конструкцией и кроем сочетания противоречивых источников. Если бы вам удалось взглянуть на мудборд представленной на подиуме коллекции, вы бы увидели фото культовых моделей 90х с их нарочитой сексуальностью с обложек глянцевых того времени; костюмы главных героинь отечественного кинофильма “Зимняя вишня” и военные мужские плащи 20х и 30 х годов, которые дизайнер трансформировал в свои формы сложных кейпов – трансформеров. Перфорированные джемперы, оверсайз рубашки, полупрозрачные платья и брюки с логотипом бренда – используя микротренды сезона, Юрий Питенин не отказался и от своих знаковых сочетаний красного, черного и белого цветов, взяв за основную цветовую линию нежные и пастельные тона.

Генеральный партнер: Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi

Официальный бьюти партнер - компания Beautydrugs

Официальные партнеры: J.P. Chenet, Алтайская минеральная вода - Petroglyph, Яндекс Такси, модельное агенство New Models, ресурсный центр Фэшн Хаб, Караоке клуб Опера, Семейное кафе Маракуйя, Media Family, Русское Радио – Сочи, Кейтеренговая компания Лилия, DIVAGE, компания rent day everyday, декоративная косметика Elian Russia.

При поддержке Администрации города Сочи.

Фото - Dima Babushkin