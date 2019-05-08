Sochi Fashion Week 2019 весна. День 4

Деловая программа четвертого дня Недели Моды в Сочи началась с интереснейшей лекции о запуске парфюмерных линий процветающими модными брендами. На следующем мастер классе присутствующие узнали, как за 15 минут повторить прическу с Недели Моды – крайне полезный навык в наше стремительное время!

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L’erede

Четвертый день показов открыл известный бренд L’erede – российская торговая марка, успешно работающая в премиальном сегменте детской одежды для девочек и мальчиков от 0 до 14 лет. Дизайнеры бренда Екатерина Зайцева, Ирина Гордеева и Саша Мочалова создают привлекательную, яркую и модную детскую одежду с февраля 2015 года. 4 мая 2019 в рамках Sochi fashion week бренд L’erede представил новую капсульную коллекцию «Sunset by L’erede».

Несколько сезонов назад наряды их бархата были одним из самых ярких трендов на мировых подиумах. Дизайнеры L’erede воплотили этот тренд в платьях и костюмах для юных королев, выполненных

в цветах южного заката, когда розовое небо с легкой серой дымкой постепенно укутывается бархатной чёрной мантией с серебряными звёздами. Благородный сатин, богатство бархата, ручная роспись, нежность шёлк-шифона, легкость фатина и россыпь звездных страз – на подиуме прошло дефиле, достойное любой красной дорожки.

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ЭфеМерида DK

«Эфемерида DK» — молодой бренд из Москвы, специализирующийся на выпуске одежды для подростков. Бренд уже дебютировал со своей коллекцией на MBFWRussia. ДНК бренда – индивидуальность, молодежный street style и модный fast fashion. Дизайнеры бренда по - своему интерпретировали видение трендов и представили коллекцию в черно-белой гамме, насытив ее отрисованными вручную принтами, портретами Боба Дилана и фразами Whoдожник на вполне привычных современным улицам мегаполиса лонгсливах и худи. Трендовый oversize - для подростков история весьма подходящая и на прогулке в парке, и на вечеринке с друзьями и заслуживает внимания со стороны окружающих, как своеобразный способ самовыражения.

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Masha Goryacheva

Дизайнер Маша Горячева – звезда интернет пространства, одна из самых харизматичных и стильных девушек Самары, в чем организаторы, участники и гости Sochi Fashion Week убедились задолго до показа бренда. Харизматичная эстетика одежды от Маши Горячевой – это идеальный яркий total look, который составляет гармоничный ансамбль с внутренним ощущением девушки «конфетки». На Неделе Моды в Сочи бренд представил авторскую летнюю коллекцию «TROPICA». Дизайнер бренда убеждена, что с помощью одежды можно открыть женскую душу – ведь внутри каждая скромница хочет быть яркой, смелой и красивой. Так, Маша мотивирует женщин быть лучше и ярче самих себя – лейтмотивом коллекции «TROPICA» стали воздушные силуэты, трендовые в этом сезоне цветочные, растительные принты и игривый горошек. Нежные пудровые оттенки, использованные в коллекции, намекают на утонченную женственность, а яркость и смелость нарядов – на независимость и внутреннюю женскую силу. Коллекция бренда скорее не про моду, а про адаптацию моделей со страниц модного глянца в современную жизнь для совершенно разных девушек, следующих за модой. Мария продемонстрировала на подиуме все популярные идеи последних сезонов: мужской стиль, спортивный, бельевой, футуристичный, гранж и даже фантазийные варианты с использованием перьев. Дизайнер также не упустила возможность дополнить коллекцию узнаваемыми аксессуарами – моносерьгами, брошами ввиде цветов и летящих птиц – оммажем знаменитым журавлям популярного российского бренда.

Безграничные фантазии дизайнера на тему женской сущности воплотились не только в многочисленных платьях и комплектах, но и в выборе «муз» для участия в показе. По подиуму продефилировали московская it-girl и телеведущая Алеся Шикун и популярная блоггерша Татарка ФМ (Лилия Абрамова) – потому показ Маши Горячевой запомнился гостям ещё и постановкой шоу, так как харизматичные девушки внесли в него свою личную ноту задора и настроения.

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Юлия Далакян

Показ модного дома Юлии Далакян, хэдлайнера недели моды в Сочи, под названием «OASIS» стал настоящим изобилием моды и стиля в завершение четвертого дня показов. На модном российском рынке имя Юлии Далакян присутствует уже около 20 лет. Дизайнер не перестает удивлять публику и модное сообщество одеждой, на которую никогда не скучно смотреть: имея за плечами громадный опыт и знания, Юлия видит и чувствует, как ложится ткань, как она взаимодействует с линиями женского тела. Юлия Далакян одна из из тех дизайнеров, одежду которой не спутать ни с чьей другой – её индивидуальный почерк отличает идеальный крой, работа только с качественными и дорогими тканями, интересные конструктивные решения, умелая игра с разными фактурами и изысканность цветовой гаммы. Даже демонстрируя экстравагантные и сложные модели, дизайнер делает лаконичные и вневременные вещи для элегантных женщин, неподвластных времени. Фактуры коллекции: гофре и различные складки, органза с геометрическим принтом, золотистый жаккард и муслин, сетка с аппликацией. Цветовая гамма: черный, сапфировый синий, винный, благородное темное золото, коричневый. Основной декоративный ход коллекции – игра фактур и силуэтов. Дом Моды Юлии Далакян представил вечерние модели и яркие дневные образы не только для деловых встреч, но и для комфортного и статусного отдыха – коллекция для настоящей IT Girl, которая не только женственна и элегантна, но и является поклонницей «интеллектуальной моды», совершенства в деталях.

Генеральный партнер: Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi

Официальный бьюти партнер - компания Beautydrugs

Официальные партнеры: J.P. Chenet,

Алтайская минеральная вода - petroglyph,

Яндекс Такси, модельное агенство: New Models, ресурсный центр Фэшн Хаб, Караоке клуб Опера, Семейное кафе Маракуйя, Media Family, Русское Радио – Сочи

При поддержке Администрации города Сочи.

При поддержке: Администрация города Сочи, Роскультцентр

Автор и руководитель проекта: Апроян Папин Геворкович

info@sochifashionweek.ru

Фото - Dima Babushkin