SOCHI FASHION WEEK – Мы задаем социальные тренды

Прошедший в апреле сезон SFW запомнился гостям недели, дизайнерам и всем участникам этого события не только оригинальными показами и участниками, но и очень красивым финалом всего мероприятия – руководитель проекта принял решение закрыть неделю моды в Сочи импровизированным показом тех самых людей, которые в бешеном ритме трудятся все эти дни – на подиум вышли стилисты, визажисты, организаторы, фотографы и конечно, волонтеры. Именно от слаженных усилий этих людей зависит то, чтобы каждый показ принёс максимум красоты, эмоций, настроения зрителям и продуктивность для коммерческой составляющей дизайнерских брендов.

Папин Апроян, руководитель проекта Sochi Fashion Week, за плечами которого десятки успешно организованных проектов, не раз подчеркивал важность создания единой команды и значимость волонтерства на подобных массовых проектах. По его мнению, волонтеры являются той самой важной составляющей мероприятия, которая развивает ресурс недели моды и превращается в важный инструмент решения не только организационных, но и социальных задач:

«Для некоторых наших волонтеров, которые участвуют в каждом сезоне проекта, волонтерство уже стало неотъемлемой частью жизни. Проработав с нами, поняв изнутри всю структуру и схему организации крупных мероприятий, они уже участвуют в других проектах, причём не только в Сочи. Для молодых ребят это стимул – они могут оценить свои возможности, уровень работоспособности и направление деятельности. Многие загораются модой, открывают для себя, что дизайн, создание коллекций и организация показа – не такая простая вещь, как порой со стороны кажется. Для меня лично важно, что ребята приходят к пониманию, что в России не стыдно покупать и носить вещи с лейблом «сделано в России», что у нас есть бренды не хуже европейского уровня. И своими восторженными рассказами, фотографиями и эмоциями они способствуют популяризации российских дизайнеров. Волонтерство сегодня, по словам нашего Президента, становится в России социальным трендом. И я искренне рад, что у нашего проекта есть возможность задавать такой тренд и в Сочи и за его пределами».

На неделе моды в Сочи можно встретить людей совершенно разного возраста, из разных городов и с разным миропониманием и отношением к миру моды. Но всех их объединяет желание своими глазами увидеть изнанку можно индустрии, искренне поучаствовать в масштабном событии и быть ему полезными.

Елизавета, активистка и волонтёр СГУ (г. Сочи):

«Мне определенно нравится характеристика, которую мне однажды дал мой друг, сказав «добровольчество у тебя в крови». Я родом из маленького дальневосточного городка Петропавловск – Камчатский. Когда мы переехали жить в Сочи, мне было сложновато – здесь совсем другой уклад жизни, другие люди. Но я всегда проживаю каждый день своей жизни «по полной». С SFW я уже не первый сезон – и это очень круто. Я получила бесценный опыт, нашла новых друзей и на самом деле почувствовала себя частью всеобщего праздника и частью этого южного города. Это был мой первый опыт волонтерства, и он помог мне обрести бОльшую уверенность в себе и развить умение работать в команде, находить подход к разным людям. Это очень круто, быть нужным кому -то и осознавать это! После недели моды все мои друзья слушают мои недельные рассказы о каждой мелочи, потому что это правда становится частью жизни и тебе очень хочется рассказать об этом пережитом изнутри событии…»

Марина (г. Москва):

«Я занимаюсь модой уже лет 15, работала с итальянскими компаниями, но считаю, что сегодня у российских дизайнеров и производителей огромный потенциал. Волонтерство на неделе моды в Сочи для меня – не только возможность прилететь в модную столицу Юга «по делу», а не на отдых, но и шанс получше познакомиться с дизайнерами, обрести новые контакты, побыть в «тусовке». Мне 31 год и у меня уже определенный опыт за плечами, работы и общения с разными людьми. И я рада, что могу себе позволить поработать вот так – ради всеобщей нужности, полезности, вклада в развитие проекта и Российского дизайна в целом – ведь и море состоит из капель…»

Елена (г. Москва):

«Я живу в Москве, мне 22 года и я, конечно, полна надежд на своё светлое будущее. Я 4 года жила в Шанхае и сегодня работаю на крупную китайскую компанию, знаю китайский язык. Но мне очень хочется как- то круто поменять свою жизнь, наполнить ее творчеством и уйти от монотонности офисных будней. Я еду в качестве волонтера на Неделю моды в Сочи, так как мне не просто хочется побыть внутри модной тусовки и увидеть backstage красивых показов, но и сделать выводы для себя лично – смогу ли я дальше связать себя с миром моды и может быть попробовать себя именно в этой сфере.»

Алина, Анна, Ванесса (г. Сочи)

«Мы – студентки одного из сочинских ВУЗов. Нас на самом деле часто привлекают для участия в различных городских мероприятиях. Неделя моды – это очень круто и важно для Сочи – ведь к нам приезжают сотни тысяч людей, и мы в принципе всегда открыты новому и гостеприимны для каждого… Это наверное особенность каждого сочинца – получать удовольствие от того, что творишь для человека хоть и маленькое, но полезное дело – дорогу подсказать, заведение и тд. На Неделе Моды у нас есть шанс не только познакомиться с новыми и интересными людьми, дизайнерами, их командами, но и получить совершенно другой опыт, в сфере, которая очень интересна и важна сегодня для каждого. Ведь одежда – это способ показать себя миру, свою индивидуальность. А на неделе моды мы имеем возможность посмотреть всё изнутри, подглядеть тенденции. И, конечно, будем работать с полной отдачей – ведь это важно, действовать быстро и четко, работать в команде на таком большом проекте!»

Екатерина (директор модельного агенства, г. Сочи)

«Я привыкла работать на подобных проектах, знаю, чего стоят дизайнеру и команде эти 20 – 30 минут красивого показа. За картинкой, которую видят гости показа, невероятный труд. Для меня важно действительно чувствовать себя частью большого проекта, помочь молодым дизайнерам, решить проблемы, которые несомненно будут возникать, а у меня есть необходимый опыт. Конечно, у меня есть и свои личные интересы – это вклад в мою собственную копилочку мероприятий – я могу изнутри оценить плюсы и минусы организации, площадки и так далее, что важно для моей дальнейшей работы, так как fashion – мое направление уже более десятка лет.»