Sochi Fashion Week осень 2018. День первый

Неделя моды в Сочи громко стартовала на курорте: пресс – завтрак в роскошном отеле Hyatt Regency Sochi, яркие показы первого дня и вечеринка открытия Sochi Fashion Week в одном из лучших ресторанов города – Barceloneta – красивое и многообещающее начало праздника моды заставляет ждать продолжения с нетерпением...

На пресс завтраке в Hyatt Regency Sochi, ультрасовременном отеле на первой береговой линии черноморского побережья, основатель проекта Папин Апроян анонсировал для журналистов предстоящие показы и программу мероприятий каждого дня. В этом году гости недели моды и жители города получили уникальную возможность посетить (абсолютно бесплатно) мастер класс специального гостя из мира fashion закулисья – известного итальянского фотографа Антонио Федерико, который состоится 28 сентября в рамках Sochi Fashion Week. Антонио Федерико, теперь уже частый гость крупнейших недель моды в России, рассказал на пресс завтраке о деталях своего нового проекта, целью которого является поддержка и популяризация российских молодых дизайнеров не только в России, но и зарубежом. Тибо де Врис, генеральный управляющий отеля Hyatt Regency Sochi, в котором проживают дизайнеры- участники Недели Моды в Сочи, подчеркнул важность подобных мероприятий для города и важность моды вообще – ведь то, что мы видим вокруг, любой дизайн – даже каждая деталь роскошного отеля - это непосредственное отражение того, что происходит в жизни, стилистики и тенденций определенного времени.

Открылся первый день показов дебютным показом бренда Vassa via dress code, который представила дизайнер Василина из Санкт – Петербурга. Крайне одаренная девушка, которая занимается дизайном интерьеров, сайтов, иллюстрациями, а теперь еще и созданием модной одежды, назвала свою коллекцию «Адам и Ева. One pixel love». Игра с глубокомысленными названиями присуща бренду – свое название - Vassa via dress code – бренд получил из сокращения имени своей основательницы и добавления смысла “посредством дресс кода”. Дизайнер Василина полагает, что именно посредством одежды человек может передать другому определенное сообщение, и дизайнер тем более. Девушка подошла серьезно к вопросу создания своей первой коллекции – использовала натуральные итальянские ткани: хлопок, шелк со своим авторским принтом. Показ напоминал слегка театрализованное шоу – размышляя над тем, кто кем был в истории с Адамом и Евой, дизайнер не только снабдила моделей символичными яблоками в руках, но и использовала определенную цветовую гамму – цвета камней, пустынного песка и зелени. Свои мысли о взаимоотношениях мужчины и женщины дизайнер вложила в простые формы и женственные силуэты.

Показ известного бренда SHATU всегда с нетерпением ожидают поклонники из разных уголков России, приверженцы интеллектуальной и концептуальной моды. Каждая сезонная коллекция бренда удивляет формами, сочетанием цветов и нюансами кроя. На неделе моды в Сочи дизайнер Светлана Шатунова представила коллекцию сезона весна/лето 2019 “Сафари”. Вдохновляясь героиней SHATU – всегда девушкой энергичной, подвижной и путешествующей, Светлана представляла, какая именно одежда могла бы быть в ее чемодане для путешествия по жаркой стране. Этим обусловлена и потрясающая цветовая гамма коллекции и стилизация моделей - по подиуму словно пронеслась африканская жара, которую транслировали городские “львицы” в нарядах цвета беж, хаки и благородных песочных оттенков. Вкрапления черно белого привнесли оригинальность и шик - в таком наряде можно не только гулять по жарким улицам, но и отправиться на вечеринку. Легкие текстуры тканей (Светлана использует в работе только натуральные ткани: для этой коллекции сенегальский хлопок, шелк и трикотаж) не сковывают движений и созданы для динамичной девушки, обеспечивая функциональность и комфорт. Как и всегда, бренд SHATU представил на подиуме сложные формы и силуэты - Светлана всегда уделяет огромное внимание конструкции изделий, тем самым сохраняя традиции бренда, исключая возможность копирования и обеспечивая для своих клиентов неизменное качество и эксклюзивность.

Дебютный показ бренда ILIANA Black Diamond (г.Москва) на большом подиуме открыл зрителям роскошную соблазнительную женскую натуру. Микс натуральных фактурных тканей, смешение стилей – дизайнер бренда Илиана отразила в коллекции собственные эмоции и понимание женской красоты. Коллекция в сдержанных тонах – серый, голубой, белый – актуальный выбор для нежной девушки, отправляющейся в отпуск на курорт и готовой показать длину своих ног, идеальную фигуру и задорный характер во всей красе. Платья, кружевные отделки, комбинезоны и комплекты на разные случаи курортной жизни – дизайнер бренда ILIANA Black Diamond представляет летний гардероб девушки именно таким – легким, слегка “кукольным” и “волшебным” и крайне соблазнительным!

Дизайнер бренда Saint Tokyo Юрий Петенин вдохновлялся канонами красоты 90х - внимание дизайнера было обращено к обложкам глянцевых журналов того времени. Всегда удивляя тонкими и интеллектуальными миксами, Юрий Петенин на этот раз совместил свои образы из 90 х с военными плащами 20 х годов в коллекции SS 2019. Каждая коллекция Saint Tokyo – живой организм, который обладает своими внутренними законами. Сочетания контрастных цветов – белый, красный, синий, черный, хаки; смешение различных фактур и графичность представленных образов и их воплощения в тканях – уникальная формула успеха известного российского дизайнера. После единственной на сегодня в России презентации коллекции Saint Tokyo SS19 на Неделе Моды в Сочи ее увидит Париж!

