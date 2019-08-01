Социальные инициативы компании Swarovski

Австрийский производитель опубликовал отчет о том, как развивает принципы устойчивого развития, диверсити и инклюзивности.

Опубликованные руководством Swarovski данные говорят о том, что многим игрокам индустрии моды есть чему поучиться у компании. Согласно последнему отчету, австрийский производитель активно расширяет права и возможности женщин, занятых в модной индустрии, а также сокращает на своих предприятиях расход воды и работает над разработкой инновации в производстве.

Если говорить о конкретике, то в начале этого года 77 процентов сотрудников компании были женщины. Кроме того, в прошлом году в Swarovski стартовала Программа позитивного производства, ориентированная на внедрение прогрессивных социальных и экологических инициатив.

В рамках сотрудничества с Азиатским центром готовности к стихийным бедствиям в Таиланде компания работает над ростом устойчивости бизнеса к опасностям окружающей среды. В 2018 году в Swarovski запущен пилот проекта по охране природы, эксперты которого изучают и решают экологические проблемы. За последние девять лет компания сократила потребление энергии на 29 процентов.

Также Swarovski реализует образовательные и просветительские проекты и активно жертвует свою продукцию студентам дизайнерских школ. Только за последние два года вузы получили от компании более шести миллионов переработанных кристаллов. Такие результаты по-настоящему впечатляют