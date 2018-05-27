SODA: модный макияж от Л’Этуаль

Сочные и динамичные, нежно-зефирные, мерцающе-неоновые, полупрозрачные леденцовые - каких только оттенков не увидишь в палитре нового бьюти-бренда SODA, который вдохновляет быть красивой каждый день!

Креативная команда Л’Этуаль в коллаборации с популярной питерской художницей Еленой Шейдлиной @sheidlina создала удивительную линию косметики для юных девушек, которым никогда не бывает скучно!

Итак, в чудесном мире косметики SODA можно найти все что угодно и даже больше: от бирюзового айлайнера по имени BRANDON и ягодной помады DM до лимонного лака для ногтей RISE AND SHINE или зеленого тинта-бальзама для губ HAT TRICK.

Особая гордость бренда - палетки теней с пятью небанальными оттенками, которые помогают сделать модный макияж не только юным модницам, но и молодым барышням и дамам, которые хотят быть в тренде.

Каждый тюбик и флакон, в которые упакованы бьюти-средства SODA моментально завоевывает симпатии своим нежнейшим розовым цветом и необыкновенно приятным упругим материалом, а нарисованные на палетках и пудрах бананы, пальмы, хвосты русалок и облака в компании с кисточками а-ля рог единорога намекают, что перед нами не только косметика, а еще и пусть в миниатюре, но все-таки объект современного искусства!

Автор: Диана Мицкевич