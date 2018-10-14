Софи Брокарт назначена управляющим директором марки Jean Patou

Руководство холдинга LVMH пригласило Софи Брокарт занять место управляющего директора парфюмерного дома Jean Patou.

В начале осени креативным директором марки был назначен Гийом Анри, а теперь на место управляющего директора приглашена Софи Брокарт. Такие перестановке в компании вызваны желанием руководства LVMH возродить былую популярность бренда. О новом назначении Сидни Толедано сообщил в пресс-релизе: «Я в восторге от того, что к Jean Patou присоединилась Софи Брокарт. Вместе с новым креативным директором Гийомом Анри она перезапустит культовый дом, сыгравший значимую роль в истории моды и парфюмерии».