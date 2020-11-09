Soho Fashion стала дистрибьютором обуви GAS на российском рынке

Компания SOHO Fashion в ноябре 2020 года получила право дистрибуции на линию обуви популярного итальянского бренда GAS, который принадлежит Grotto S.p.A. Выбор Soho Fashion в качестве представителя бренда GAS на российском рынке не случаен: компания уже на протяжении 15 лет является лидирующим дистрибьютором обуви и аксессуаров мировых брендов, среди которых Clarks, Gant, Pepe Jeans London, Emu Australia, Bugatti, Strellson, Camel Active и другие.

Торговая марка GAS узнаваема во всем мире благодаря джинсовой одежде, являющейся основой всех коллекций GAS. С 2017 года производство обувной линии GAS доверено компании United Brands Company, специализирующейся на дизайне и продвижении обуви целого ряда знаменитых итальянских брендов.

Креативная команда бренда GAS вносит в коллекции обуви идею отказа от бесполезных и причудливых вещей, которые быстро выходят из моды. В основу коллекции дизайнеры закладывают функциональность, практичность и качество. Главная характеристика визуального ряда обуви GAS – простота и лаконичность.

Идеи для новых моделей GAS часто рождаются в содружестве с творческими людьми из мира музыки и искусства. Сейчас в коллекции GAS особое место занимают невероятно комфортные кроссовки из натуральной кожи серии «365 Motion Sneaker». Они созданы лимитированной партией в рамках коллаборации GAS и Gue Pequeno – известного итальянского рэпера и продюсера, который произвел революцию на музыкальной хип-хоп сцене Италии.

Презентация новой коллекции бренда GAS сезона FW 2021-22 состоится в шоу-руме SOHO Fashion в феврале 2021 года.