Сохраните зрение: Черника плюс лютеин NUTRILITE™

Ваши глаза – это ваше окно в мир. Они – орган лишь одного из пяти чувств, но отвечают за получение большинства ощущений из окружающего мира. Чрезмерное использование цифровых устройств, например, смартфонов, компьютеров и телевизоров, может негативно повлиять на здоровье ваших глаз.

ЗНАЧЕНИЕ ЛЮТЕИНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ

Современные исследования подтверждают: от содержания лютеина в сетчатке глаза зависит не только острота зрения, но и само его сохранение, особенно в пожилом возрасте. Вместе с другим фитонутриентом, зеаксантином, он защищает глаза от агрессивной синей части спектра дневного света, защищает клетки органов зрения от разрушения свободными радикалами, снижает риск разрушения сетчатки и помутнения хрусталика.

NUTRILITE™ ЧЕРНИКА ПЛЮС ЛЮТЕИН

Натуральные концентраты NUTRILITE™ Черника плюс лютеин восстанавливают глазные ткани и помогают глазам справляться с нагрузкой. Витамин Е, омега-3 жирные кислоты и докозагексаеновая кислота (ДКГ) из жира тунца обеспечивают антиоксидантную защиту сетчатки.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМУЛЫ ПРОДУКТА

Содержит лютеин из цветков бархатцев прямостоячих.

Не содержит ГМО, глютена, лактозы, искусственных подсластителей, красителей, ароматизаторов.

Содержит докозагексаеновую кислоту (ДКГ) из жира тунца.

С натуральным ароматом мяты.

Подходит для диабетиков**.



Убедитесь, что вы видите все, что для вас важно!

** По согласованию с врачом.

NUTRILITE™ Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция».