Сохраните зрение: Черника плюс лютеин NUTRILITE™

Ваши глаза – это ваше окно в мир. Они – орган лишь одного из пяти чувств, но отвечают за получение большинства ощущений из окружающего мира. Чрезмерное использование цифровых устройств, например, смартфонов, компьютеров и телевизоров, может негативно повлиять на здоровье ваших глаз.
ЗНАЧЕНИЕ ЛЮТЕИНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ
Современные исследования подтверждают: от содержания лютеина в сетчатке глаза зависит не только острота зрения, но и само его сохранение, особенно в пожилом возрасте. Вместе с другим фитонутриентом, зеаксантином, он защищает глаза от агрессивной синей части спектра дневного света, защищает клетки органов зрения от разрушения свободными радикалами, снижает риск разрушения сетчатки и помутнения хрусталика.
NUTRILITE™ ЧЕРНИКА ПЛЮС ЛЮТЕИН
Натуральные концентраты NUTRILITE™ Черника плюс лютеин восстанавливают глазные ткани и помогают глазам справляться с нагрузкой. Витамин Е, омега-3 жирные кислоты и докозагексаеновая кислота (ДКГ) из жира тунца обеспечивают антиоксидантную защиту сетчатки.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМУЛЫ ПРОДУКТА
- Содержит лютеин из цветков бархатцев прямостоячих.
- Не содержит ГМО, глютена, лактозы, искусственных подсластителей, красителей, ароматизаторов.
- Содержит докозагексаеновую кислоту (ДКГ) из жира тунца.
- С натуральным ароматом мяты.
- Подходит для диабетиков**.
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Убедитесь, что вы видите все, что для вас важно!
** По согласованию с врачом.
NUTRILITE™ Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. БАДы прошли государственную регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вся продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция».
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