Sold Out! Louis Vuitton и Supreme закрыли продажи

Капсульная коллекция роскошного дома моды и стритстайл-марки оказалась настолько успешной, что коллаборация закрыла все временные магазины.

Французский дом моды Louis Vuitton и марка Supreme объявили о прекращении продаж совместной коллекции. В рамках сотрудничества по всему миру было открыто несколько поп-ап сторов, которые теперь стремительно закрываются. Капсула имела такой бешеный успех, что разошлась буквально за две недели. В данный момент продажи прекращены даже в интернет-магазинах брендов. Те, кто не успел приобрести заветные вещи, могут попытать счастье на eBay, где расценки еще неделю назад достигали 10 тысяч долларов за предмет. Судя по всему, теперь цены у перекупщиков будут только расти.