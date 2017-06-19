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Артем Кузелев

Солист Depeche Mode в рекламе Dior Homme. Осень-зима, 2017/18

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  • 19 Июня 201713:59
Сюжеты: Dior, Рекламные кампании

Парижский дом моды пригласил Дэйва Гаана стать лицом мужской коллекции будущего сезона.

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  • Dior Homme. Осень-зима, 2017/18

Как известно, показ осенне-зимней коллекции Dior Homme проходил под яркий саундтрек знаменитых Depeche Mode. Вслед за этим парижская марка пригласили солиста группы сняться в новой рекламной кампании. Так Дэйв Гаан, который крайне редко появляется в журнальных и уж тем более коммерческих съемках, стал лицом Dior Homme.

Компанию музыканту составил молодой американский актер Лукас Хеджес, а снимал парней знаменитый британский фотограф Дэвид Симс.

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