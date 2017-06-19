Солист Depeche Mode в рекламе Dior Homme. Осень-зима, 2017/18

Парижский дом моды пригласил Дэйва Гаана стать лицом мужской коллекции будущего сезона.

1 / 5 Dior Homme. Осень-зима, 2017/18









Как известно, показ осенне-зимней коллекции Dior Homme проходил под яркий саундтрек знаменитых Depeche Mode. Вслед за этим парижская марка пригласили солиста группы сняться в новой рекламной кампании. Так Дэйв Гаан, который крайне редко появляется в журнальных и уж тем более коммерческих съемках, стал лицом Dior Homme.

Компанию музыканту составил молодой американский актер Лукас Хеджес, а снимал парней знаменитый британский фотограф Дэвид Симс.