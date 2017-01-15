Солист Die Antwoord стал героем рекламы Alexander Wang

Южноафриканский рэпер, известный как Ниндзя принял участие в съемках рекламы американского дизайнера сезона весна-лето 2017.

1 / 7 Alexander Wang. Весна-лето, 2017













Эксцентричный солист дуэта Die Antwoord присоединился к проекту #WANGSQUAD и стал одним из героев новой рекламной кампании. Сама съемка фотографов Inez & Vinoodh получилась довольно смелой для модной индустрии, которая уже давно не видела таких фотосессий. Кроме Ниндзи в кампании принимают участие модели Адвоа Абоа, Анна Иверс, Бинкс Уолтон и Лекси Болинг,а также рэпер Лил Яхти.