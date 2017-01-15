Вход
ADV
Интересно
Alexander Wang (83)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Солист Die Antwoord стал героем рекламы Alexander Wang

  • 500
  • 0
  • 15 Января 201705:57
Сюжеты: Alexander Wang, Рекламные кампании

Южноафриканский рэпер, известный как Ниндзя принял участие в съемках рекламы американского дизайнера сезона весна-лето 2017.

1 / 7
  • Alexander Wang. Весна-лето, 2017

Эксцентричный солист дуэта Die Antwoord присоединился к проекту #WANGSQUAD и стал одним из героев новой рекламной кампании. Сама съемка фотографов Inez & Vinoodh получилась довольно смелой для модной индустрии, которая уже давно не видела таких фотосессий. Кроме Ниндзи в кампании принимают участие модели Адвоа Абоа, Анна Иверс, Бинкс Уолтон и Лекси Болинг,а  также рэпер Лил Яхти.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru