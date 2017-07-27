s.Oliver врывается в сезон осень-зима 17/18 с новой кампанией

1 августа 2017 года s.Oliver запускает яркую, свежую рекламную кампанию. Коллекция s.Oliver в этот раз снова была запечатлена фотографом Наги Сакаи в студии в Берлине. Он уже работал c брендом в прошлом сезоне Весна-Лето 17, а также в кампании Осень-Зима 16/17.

s.Oliver продвигает ключевую концепцию этого сезона «COLOR SHOCK/COLOR BLOCK»: в классических и спортивных образах. Спокойные естественные тона контрастируют с такими, как маковый красный и космический синий. Джинсы и спортивный стиль, брюки свободного кроя с контрастными горизонтальными полосками дополняют образ.

“В кампании осень/зима мы ориентировались на насыщенные цвета, чтобы показать, что мы бренд, который не боится новых, неожиданных трендов! В нашей коллекции представлены вещи, которые идеально подойдут для холодных дней”, - говорит Сюзанна Швенгер, директор по продукту и маркетингу s.Oliver.

Спокойные натуральные тона формируют цветовые блоки с кричаще-яркими расцветками во всех товарных группах, придавая моделям классический спортивный и неизменно повседневный облик. Цветовые блоки обыгрываются в различных формах, включая окантовку, многослойность и контрастные вставки. Нейтральные цвета, такие как верблюжий, грязно-белый и серый меланжевый, отлично контрастируют с маково-красным и ярко-синим. Красочные двусторонние материалы или ткани с рисунком в крапинку создадут выразительный оптический эффект. Доминирующие рисунок представлен клеткой в виде окон на тканых материалах и сюжетными принтами.

Влияние спортивного стиля выражается в полураскрытом вороте на верхней одежде, контрастных полосках-вставках и толстовках с ворсовой печатью. Прямое пальто верблюжьего цвета станет абсолютным фаворитом этой осени. Широкий или тонкий, корд преображает как мом-модели брюк, так и юбки.