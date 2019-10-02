s.Oliver презентовала коллекцию обуви осень-зима 19/20

27 сентября 2019 года в Москве состоялась презентация осенне-зимней коллекции обуви s.Oliver. В новых моделях отражены все самые модные тенденции сезона: грубые ботинки, тракторная подошва, клетка, белый цвет и яркие цвета, а также всевозможные заклепки и детали на обуви.

Презентация коллекции началась с небольшой истории о компании-производителе и интересных фактов. Так, по словам директора по продажам s.Oliver Shoes Ивана Шахина, начиная с 2012 года ( когда s.Oliver открыл представительство на территории страны) марка показывает уверенный рост спроса на обувь. Ежегодно этот прирост составлял 20-30%, а в 2018 году достиг своего пика и составил 70%. Во многом это связано с тем, что марке, несмотря на уникальные технологии производства, удалось сохранить доступную цену для покупателей.

“В России по пальцам можно пересчитать casual-бренды обуви в ценовом сегменте mass-mаrket, использующие в производстве такие передовые технологии, как Soft foam (стелька с эффектом памяти, создающая индивидуальную комфортную посадку), So Flex (технология гибкой подошвы, позволяющей снизить нагрузку на коленные суставы), пришедшие к нам из спортивной обуви - комментирует Иван Шахин. - Обувь s.Oliver к таковым брендам относится. Это дает серьезное конкурентное преимущество не только самой марке, но и делает качественную обувь доступнее для потребителей».

Основным источником вдохновения для создания новой коллекции стали fashion-детали 90-х. Дизайнеры s.Oliver включили в зимнюю коллекцию 2019 такие популярные модели, как “ugly» сникеры, казаки, грубоватая обувь в альпинистском стиле. Все это и многое другое s.Oliver воплотили в линейках коллекции SO HYB и BLACK LABEL.

«В новой коллекции s.Oliver представлены все мировые тренды, при этом мы, как профессиональный обувщик, не имеем права идти на компромисс между качеством производимой нами обуви и дизайном, - рассказывает о новой коллекции Иван Шахин. - Только высокое качество и максимальный комфорт обеспечили нам признание среди потребителей в России. Это дает нам очень мощный дополнительный стимул быть лучше и продолжать слышать желания наших покупателей, воплощая их в новых коллекциях”.

В презентации приняли участие более 50 журналистов и блогеров. Гости с интересом знакомились с коллекцией и с основными технологиями производства, задавали вопросы представителям компании.

Справка о компании

ООО шу.ком Восток - дочернее предприятие немецкой компании shoe.com GmbH & Co. KG с головным офисом в Детмольде (Германия). shoe.com GmbH производит обувь по лицензии бренда s.Oliver с 1999 года, входит в состав обувного холдинга Wortmann Schuh-Holding KG - крупнейшего производителя и дистрибьютора обуви в Европе с годовым оборотом более 1 млрд. евро в год. Разработкой коллекций занимается международный отдел дизайна shoe.com GmbH совместно с брендодержателем с учетом всех глобальных трендов и использованием новейших технологий по производству обуви. Обувь s.Oliver представлена в 36 странах мира, в России - в более 300 точек продаж.

s.Oliver - глобальный семейный немецкий fashion бренд в стиле casual, созданный в 1969 году и завоевавший всемирное признание, в настоящее время является одним из самых популярных брендов в мире с показателем узнаваемости 86%. Продукция представлена в 41 стране мира, 3 млн. ед. продается каждую неделю, 9 200 точек продаж, 6 400 сотрудников.