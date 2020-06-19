Солнцезащитные средства Aravia Professional: защита от вредного УФ-излучения, глубокое увлажнение и уход

Расхожее, но ошибочное мнение, что солнцезащитные средства нужно использовать только во время отдыха в жарких краях. На самом деле защита от вредного УФ-излучения необходима в любое время года и в разных географических субстанциях, особенно в мегаполисах, где озоновый слой истончается наиболее быстро. Следовательно, использовать SPF-кремы рекомендуется ежедневно и круглый год, защищая кожу от преждевременного старения, гиперпигментации, замедления метаболизма и снижения выработки коллагена.

В этой публикации мы расскажем о солнцезащитных средствах ARAVIA Professional, которые не только предохраняют кожу от повреждений, но обеспечивают ей глубокое увлажнение и уход.

SPF-кремы ARAVIA Professional обеспечат эффективную защиту коже любого типа в городе, на пляже, в воде, независимо от высоты индекса ультрафиолетового излучения. Их система химических и физических фильтров позволяет отражать и рассеивать UV-лучи спектра А и В. Легкая текстура позволяет им быстро впитываться, не оставляя следов. Регулярное использование SPF-кремов способствует выравниванию оттенка кожи и улучшению ее вида.

Флюид увлажняющий солнцезащитный SPF-30 Sun Shade, 100 мл, ARAVIA Professional

Сбалансированная система фильтров обеспечивает высокий барьер, защищающий клетки кожи от повреждений и фотостарения, предотвращает появление эритемы и гиперпигментации. Нежная текстура ложится на кожу лёгкой вуалью, позволяет крему быстро впитываться, оставляя поверхность кожи матовой и бархатистой.

Обеспечивает здоровый вид, и ровный оттенок кожи. В состав крема входят натуральные антиоксиданты: экстракты артишока и гинкго-билоба, которые укрепляют капилляры кожи, способствуют естественной защите и увлажнению. Экстракты мимозы и манго стимулируют синтез коллагена и эластина, сохраняют кожу упругой и эластичной. Увлажненная и восстановленная кожа выглядит гладкой и сияющей. Идеален для всех типов кожи. Продукт сертифицирован.

Назначение: для применения в косметологической процедуре, а также для ежедневного использования в условиях города и на пляже.

Состав: Aqua, Ethyl hexyl methoxycinnamate, C12-15 Alkyl benzoate, Titanium Dioxide, Aluminium Stearate, Polyhydroxystearic Acid, Alumina , Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate,PEG-75 stearate, Ceteth-20, Steareth-20, Glycerin, Urea, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutyllphenol, Decylglucoside, Propylene Glycol, Xantan Gum, Isononyl Isononoate, PPG-15 Stearyl ether, Propanediol dicaprylate, Isodecyl neopentanoate, Diisopropyl sebacate, Lauryl lactate, Isododecane, Dimethicone/bis-isobutyl PPG-20 crosspolymer, Cetearyl alcohol, Dimethicone, Mimosa, Orange, Ginkgo biloba, Cynara scolymus, Mango, Phenyltrimethicone, Fragrance, Arnica extract, Phenoxyethanol, Glyceryl Layrat

Активные компоненты: UVA/UVB фильтры, антиоксиданты: экстракт артишока, гинкго-билоба. Экстракт мимозы, манго, апельсина, арники.

Способы применения: Наносить на сухую чистую кожу лица, шеи, декольте и кистей рук за 15 минут до выхода на солнце ежедневно или после профессиональной процедуры. Расход на одно применение на одну зону от 1 мл.

Меры предосторожности: Не наносить на повреждённую кожу. Перед первым применением тестировать на маленьком участке кожи. Внимание! Не злоупотребляйте пребыванием на открытом солнце. Не оставайтесь под прямыми солнечными лучами долгое время, даже при использовании солнцезащитных средств. В летний период избегайте появляться на солнце в промежутке с 12 ч до 16 ч.

Объём: 100 мл

https://shop.aravia-prof.ru/aravia_professional/ukhod_za_litsom/professionalnyy_ukhod/zavershayushchiy_ukhod/flyuid_uvlazhnyayushchiy_solntsezashchitnyy_spf_30_sun_shade_100_ml_aravia_professional/

Цена: 1350 р. (675 р. с бонусами)

Флюид увлажняющий солнцезащитный SPF-40 Sun Shade, 150 мл, ARAVIA Professional

Профессиональный увлажняющий солнцезащитный флюид с высоким фактором защиты от UVA и UVB лучей идеален для применения в косметологической процедуре, а также для ежедневного использования в условиях города и на пляже. Предназначен для защиты лица и тела. Водостойкая формула. Сбалансированная система фильтров обеспечивает высокий барьер, защищающий клетки кожи от повреждений и фотостарения, предотвращает появление эритемы и гиперпигментации.

Лёгкая нежная текстура флюида быстро впитываться в кожу, не оставляя липкой плёнки. Обеспечивает здоровый вид, и ровный оттенок кожи. Входящий в состав крема натуральный экстракт дрожжей насыщает кожу витаминами группы В и микроэлементами. Способствует поддержанию здорового вида кожи, защищает клетки от повреждения и фотостарения. Экстракт средиземноморской сосны – мощный источник антиоксидантов оказывает восстанавливающее и капилляропротекторное действие. Глицерин увлажняет кожу и препятствует трансэпидермальной потере влаги. Продукт сертифицирован.

Назначение: идеален для применения в косметологической процедуре, а также для ежедневного использования в условиях города и на пляже

Состав: Aqua, Ethyl Hexyl Methoxycinnamate, С12-15 alkyl benzoate, Titanium Dioxide, Polyhydroxystearic Acid, Aluminium Stearate, Alumina, PPG-15 stearyl ether,Glycerin, Steareth-2, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol , Decyl Glucoside, Propylene glycol , Xantan gum, Steareth-21, Urea, Propanediol Dicaprylate, Isodecyl neopentanoate , Diisopropyl sebacate, Lauryl Lactate, Phenyltrimethicon, Trimethylglycine , PVP/Eicosene copolymer, Fragrance, Sorbitol, Yeast extract, Diglycerin, Pinus Pinaster, Phenoxyethanol, Glyceryl Layrat, Citric Acid

Активные компоненты: UVA/UVB фильтры, экстракт дрожжей, экстракт среднеземноморской сосны, глицерин, сорбитол

Способы применения: Наносить на сухую чистую кожу лица, шеи, декольте и кистей рук за 15 минут до выхода на солнце ежедневно или после профессиональной процедуры. Во время пребывания на пляже наносите слой крема не реже, чем каждые 3 часа.

Меры предосторожности: Не наносить на повреждённую кожу. Перед первым применением тестировать на маленьком участке кожи. Внимание! Не злоупотребляйте пребыванием на открытом солнце. Не оставайтесь под прямыми солнечными лучами долгое время, даже при использовании солнцезащитных средств. В летний период избегайте появляться на солнце в промежутке с 12 ч до 16 ч.

Объем: 150 мл

https://shop.aravia-prof.ru/aravia_professional/ukhod_za_litsom/professionalnyy_ukhod/zavershayushchiy_ukhod/flyuid_uvlazhnyayushchiy_solntsezashchitnyy_spf_40_sun_shade_150_ml_aravia_professional/

Цена: 1590 р. (795 р. с бонусами)

Крем дневной фотозащитный SPF 50 Hydrating Sunscreen, 50 мл, ARAVIA Laboratories

Идеальный санскрин не только надёжно защищает от солнца, но и эффективно увлажняет . Дневной увлажняющий крем с высоким фактором защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей, оберегает кожу от ожогов и фотостарения. Блокирует UVA и UVB-излучение, обеспечивает длительное безопасное пребывание на солнце, предохраняя клетки кожи от повреждений и оксидативного стресса. Крем активно увлажняет кожу, защищает от пигментации и потери влаги, смягчает и способствует регенерации клеток.

- Масло календулы и Д-пантенол направлены на восстановление кожи, травмированной ультрафиолетом, устраняют покраснение и шелушение.

- Витамин Е нейтрализует действие свободных радикалов, активирует процессы заживления, стимулирует синтез коллагена и эластина.

Способ применения: нанесите на сухую кожу лица за 15 минут до выхода на солнце.

Назначение: защита от ультрафиолетовых лучей, увлажнение

Состав: (INCI) Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (and) Polymethyl Methacrylate, Glycerin, Calendula Officinalis Oil, Stearic acid, Glyceryl Monostearate, Ceteareth-20, Emulsifying Wax, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Octocrylene, Panthenol, Titanium Dioxide, Triethanolamine, Tocopherol, Disodium EDTA, Perfume, Hexyl Cinnamal

Активные компоненты: Солнцезащитные фильтры широкого спектра, масло сладкого миндаля, масло календулы, масло ши, Д-пантенол, витамин Е.

Способы применения: Нанесите на сухую кожу лица за 15 минут до выхода на солнце.

https://shop.aravia-prof.ru/aravia_laboratories/ukhod_za_litsom_L/kremy/krem_dnevnoy_fotozashchitnyy_spf_50_hydrating_sunscreen_50_ml_aravia_laboratories_1/?sphrase_id=317273

Объём: 50 мл.

С солнцезашитными средствами ARAVIA Professional кожа будет надёжно защищена, а значит, что можно не беспокоиться о пагубных последствиях ультрафиолета, и вдоволь наслаждаться солнечными ваннами, которые укрепляют иммунитет, свособствуют выработке витамина Д, заряжают положительной энергией, дарят оптимизм и хорошее настроение!

Официальный сайт компании: www.aravia-prof.ru