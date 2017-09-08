Состоялась эксклюзивная встреча со звездой голливудской косметологии- Доктором Патриком Биттером в Москве в клинике L'art.

6 сентября 2017 года состоялась эксклюзивная встреча со звездой голливудской косметологии и одним из самых известных антиэйдж-дерматологов в мире - Доктором Патриком Биттером в Москве в клинике передовой аппаратной косметологии L'art.

Яркий и харизматичный американский доктор, любимец голливудских звёзд, спасающий их от старости эффективными нехирургическими методами, провел небольшую встречу для узкого числа русских врачей, владельцев клиник и селебрити. Во время фуршета и непринужденного общения Доктор Биттер дал индивидуальные консультации c персональными параметрами по процедурам BBL и по уходу за кожей, которые направлены на улучшение состояния кожи и замедление процесса старения.

Патрик Биттер мл. Известный голивудский дерматолог из Калифорнии, считается создателем процедуры и термина фотоомоложение. Он практикует работу со световыми технологиями уже более 30ти лет, и последние 15 лет работает на оборудовании sciton используя в своей практике модули BBL (широкополосный свет) и Halo (гибридный фракционный лазер) его философия - это максимально естественное омоложение, он пропагандирует здоровый образ жизни и считает, что необходимо щадить ресурс клеток организма. Именно поэтому превентивная медицина это его конёк. Доктор Биттер убеждён, что необходимо не корректировать проблемы, (такие как пигментные и сосудистые патологии), а не допускать их. Будучи истинным новатором и фанатом световых технологий Доктор создал и презентовал в Москве в клинике передовой аппаратной косметологии L'art абсолютно новую технологию по омоложению forever young и улучшению женского и мужского сексуального здоровья Love Tyte и Man UP. И эта процедура сейчас становится настоящим хитом в Америке, и, надеемся в России.