Состоялась ежегодная премия журнала MODA topical “Topical Style Awards 2017”

24 мая 2017 года на одной из самых стильных площадок Москвы, в ресторане «Чайка», прошла ежегодная звездная премия «Topical Style Awards», где были названы имена самых стильных и модных звезд шоу-бизнеса.

Основатель премии – журнал Оксаны Федоровой MODA topical. Весь вечер прекрасные ведущие Дмитрий Дибров и Юлия Барановская не давали скучать звездной публике.

А также, впервые в истории, на премии «Topical Style Awards» получили заслуженные награды западные представители известных часовых брендов из Швейцарии, посетившие столицу специально по этому случаю.

Генеральный партнер премии – компания «Rich Time Group», которая является официальным представителем в России швейцарских часовых брендов класса люкс.

Награды в этот вечер получили:

Ханна – «Sexy Casual», Анастасия Заворотнюк – «Стильный соблазн», Дмитрий Губерниев - «Спорт и стиль», Бурито – «Мега хит», Аделина Сотникова – «Стиль победы», Ксения Бородина – «Теледива», Авраам Руссо - «Стиль души», Елена Летучая – «Эталон стиля», Жасмин – «Утончённый стиль», Ляйсан Утяшева – «Грация», Артик и Асти - «Стильный дуэт», Игорь Верник – «Эксклюзивный почерк», Виктория Лопырева – «Самая стильная», Дмитрий Маликов – «Музыка и стиль», Тимур Родригез – «Улыбка на миллион», Олеся Судзиловская –«Элегантная актерская работа», Лера Кудрявцева – «Богемный шик», Владимир Пресняков и Наталья Подольская – «Стильная пара», Дмитрий Хрусталёв – «Стильный ведущий», Анита Цой – «Стильное шоу», Ольга Бузова – «Тренд года», Анжелика Агурбаш -«Чувственность», Юлия Райнер – «Дебют года» с песней о любви «Сильнее тебя», бренд - Carl F. Bucherer - «Хранитель времени», бренд – HAUTLENCE – «Вечный двигатель», бренд - Franc Vila – «Ультрамодный стиль», бренд - Manufacture Royale – «Драгоценное время», бренд MCT – «Исключительная механика», бренд - Louis Moinet – «Художественное ремесло», Ксения Изумруд - «Лучший стилист Москвы», Полина Слепакова – «Лучшая ведущая молодежных программ», Бабаян Гайк Павлович –«Золотые руки».

Гости вечера наблюдали за невероятно ярким и стильным показом пляжной моды от греческого бренда купальников «Crool» коллекции весна-лето, совместно с брендом обуви ручной работы от «Denisenko brand».

А так же, дефиле участниц в джинсовых куртках от дизайнерской студии "Studio Pro Moscow".

Партнеры премии: марка профессиональной косметики для волос премиум-класса Davines, греческий спа-отель Miraggio Thermal Spa Resort 5*, селективная парфюмерия Parfyum_elit, студия декора SJ Décor by Shakirova Julia, мастерская красоты Алёны Куталия, клиника результативной косметологии ЭСТЕЛАБ, парикмахерский бренд Lisap Milano, модный бренд профессиональных инструментов - Harizma professional, компания AMSAR - линия высокопрофессиональной натуральной лечебной косметики ANARITI, мастерская искуственных деревьев и студия флористики и декора - OnlyTrees, кондитерская Light_cake, модельное агентство «Столица», частая практика косметолог Жанна Мусаилова, салон красоты «Марк Аврелий», Nolla – профессиональная косметика из водорослей для тела, лица и волос.